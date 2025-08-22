La universidad con alta empleabilidad llegó a Lima Este

Adiós a los viajes largos: ahora tus hijos pueden estudiar una carrera con futuro cerca de casa. Fuente: Difusión.

Adiós a los viajes largos: ahora tus hijos pueden estudiar una carrera con futuro cerca de casa. Fuente: Difusión.

La universidad que promueve el futuro laboral de tus hijos llegó a Lima Este. Padres de familia de Ate Vitarte ya no tendrán que enviar a sus hijos a ubicaciones lejanas: la Universidad Privada del Norte abrió su campus en Ate Vitarte con 6,000 metros cuadrados de infraestructura y laboratorios ultramodernos y 12 de las carreras más demandas en el mercado laboral.

Si eres padre de familia de Lima Este y te preocupa el futuro laboral de tus hijos, esta noticia te va a tranquilizar. La Universidad Privada del Norte (UPN) acaba de inaugurar su nuevo campus en Ate Vitarte, y las cifras de empleabilidad son impresionantes: 9 de cada 10 egresados consiguen trabajo en lo que estudiaron.

Pero aquí viene lo mejor: tus hijos no estarán solos en esta universidad. La UPN se caracteriza por su acompañamiento docente personalizado, donde cada estudiante tiene mentores que lo guían paso a paso durante toda su carrera profesional.

La ceremonia de inauguración del campus UPN Lima Este contó con la participación del rector Dr. Martín Santana, el CEO de Laureate Perú Álvaro Ramos, y la viceministra de Gestión Pedagógica María Esther Cuadros, junto a autoridades educativas, estudiantes universitarios, docentes y colaboradores institucionales.

"Hoy no solo inauguramos un nuevo campus universitario en Lima Este; abrimos oportunidades de educación superior para miles de jóvenes que sueñan con transformar sus vidas. Este momento reafirma nuestro compromiso con el desarrollo del país desde la educación universitaria", destacó el rector de UPN.

Este campus sostenible e inclusivo también cuenta con laboratorios avanzados y un innovador diseño accesible. Fuente: Difusión.

Durante el evento, los asistentes recorrieron las principales instalaciones y laboratorios del campus, incluyendo el Dojo, laboratorio de materiales, taller de arquitectura, aulas modulares, laboratorio multifunción y el centro de información.

Las 12 carreras que más piden las empresas (y que tus hijos pueden estudiar en Lima Este)

¿Te preocupa que tu hijo estudie una carrera sin futuro? El nuevo campus UPN Ate Vitarte resuelve esa angustia ofreciendo exactamente 12 de las carreras más demandadas por el mercado laboral:

Administración Administración y Marketing Administración y Negocios Internacionales Contabilidad y Finanzas Psicología Derecho Ingeniería de Sistemas Computacionales Ingeniería Industrial Ingeniería y Mecatrónica Arquitectura y Urbanismo Arquitectura y Diseño de Interiores Comunicación y Marketing Digital

Calidad académica garantizada

Esta oferta académica cuenta con respaldo de acreditación internacional CINDA, uno de los reconocimientos más prestigiosos en educación superior que acreditan la calidad académica. UPN es una de las solo dos universidades del país con esta acreditación CINDA vigente hasta 2029, lo que garantiza que tu hijo recibirá educación del más alto nivel internacional.

Acompañamiento personalizado

¿Qué hace diferente a esta universidad? El acompañamiento que todo padre busca. Más allá de las aulas y laboratorios, lo que realmente distingue esta casa universitaria es su modelo de acompañamiento docente personalizado:

Mentores especializados que siguen de cerca el progreso de cada estudiante Clases con grupos reducidos para atención individualizada Seguimiento continuo durante toda la carrera profesional Apoyo académico y emocional cuando los estudiantes lo necesiten

"No formamos solo profesionales, acompañamos a cada joven en su crecimiento personal y académico", explican desde la institución.

Los números que avalan la calidad educativa

La Universidad UPN mantiene prestigiosos reconocimientos que respaldan su propuesta de valor:

4 estrellas institucionales en QS Stars Rating System, organización evaluadora de las mejores universidades mundiales, y 5 estrellas máximas en criterios de Inclusión, Empleabilidad, Aprendizaje en Línea y Responsabilidad Social

Top 10 en el ranking de instituciones educativas con la mejor reputación del Perú (Fuente: Ranking MERCO 2025)

Primer lugar en patentes otorgadas por Indecopi: Liderazgo en innovación al obtener el primer lugar en el ranking histórico de universidades con más patentes otorgadas desde 1993 hasta 2025

Top 7 Ranking Scimago: Entre las 7 mejores universidades del país en innovación, investigación e impacto social

Top 4 Scopus 2023: Entre las 4 universidades peruanas con mayor producción científica, siendo la primera universidad con menos de 100 años

KIWIE 2024: 30 medallas (10 de oro, 13 de plata y 7 de bronce) en la Exhibición Internacional de Inventos de Mujeres de Corea del Sur

Alta empleabilidad universitaria: 9 de cada 10 egresados UPN trabajan en sus carreras profesionales

Campus universitario sostenible e inclusivo en Lima Este

La nueva sede UPN Ate Vitarte se distingue por su infraestructura universitaria sostenible y diseño inclusivo que incorpora:

Sostenibilidad ambiental: Tecnología para reducir consumo energético

Sistemas de reducción de huella de carbono

Infraestructura eco-amigable Accesibilidad universitaria: Pisos podotáctiles para estudiantes con discapacidad visual

Ascensores con sistema braille

Señalización auditiva inclusiva

"Nuestro campus universitario Lima Este integra sostenibilidad e inclusión como principios fundamentales. Formamos profesionales responsables con conciencia ambiental y social", señaló el rector Santana.

Información y admisión UPN Lima Este

Para conocer más sobre el nuevo campus universitario UPN en Ate Vitarte y las carreras universitarias disponibles:

Web oficial: upn.edu.pe

Oficina de Admisión: Av. Nicolás Ayllón 3720, entre Av. Los Frutales y Av. La Molina, Ate Vitarte

Consultas: Información sobre carreras universitarias, becas universitarias y admisión UPN

