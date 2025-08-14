Libertex, Mejor Bróker Global 2025

El bróker online Libertex ha sido reconocido como Mejor Bróker Global del año 2025 en los Ultimate Fintech Awards Global 2025, concedidos por el líder del sector tecnofinanciero Ultimate Fintech. El prestigioso galardón se entregó durante la iFX Expo International, celebrada el pasado 18 de junio en Limasol (Chipre), uno de los acontecimientos globales más importantes para el trading online y los profesionales del sector. Este logro marca un nuevo momento decisivo para Libertex y subraya su compromiso con la creación de una plataforma de trading fiable, innovadora y que cumpla con las necesidades de todos los usuarios. Este nuevo premio se suma al de Mejor Plataforma de Trading Online, que el bróker recibió a principios de año en la novena edición de los FinTech Breakthrough Awards. Ello demuestra un patrón claro de crecimiento constante y de reconocimiento por parte de la industria.

El galardón concedido por Ultimate Fintech refleja la calidad de los servicios ofrecidos por Libertex, la dedicación de su equipo y la confianza depositada en la compañía por parte de sus clientes. También subraya la fiabilidad del bróker en el sector, el diseño altamente pulido de su plataforma, que está centrada en las necesidades del cliente, así como su oferta integral de trading. La entrega de este premio se produce en un escenario internacional de reconocido prestigio para todos los participantes del sector, lo que certifica la posición de Libertex como líder en corretaje online.

Compromiso con la innovación y la excelencia

El éxito de Libertex procede de la innovación continua y un profundo conocimiento de las necesidades de los traders. La plataforma ofrece una suite completa de instrumentos de trading, como CFDs sobre materias primas, forex, fondos cotizados (ETFs), criptomonedas y acciones reales, todos ellos accesibles a través de una interfaz moderna e intuitiva. La tecnología del bróker garantiza una rápida ejecución, así como spreads y apalancamiento competitivos tanto para traders minoristas como profesionales.

Marios Chailis, director de Marketing del grupo Libertex, recalca el enfoque innovador de la compañía:

"El hecho de que Ultimate Fintech nos haya elegido Mejor Bróker Global de 2025 es motivo de orgullo para todos nosotros. Estamos muy agradecidos. No solo refleja los altos estándares a los que nos adherimos, sino también la confianza y lealtad de nuestra base de clientes. Hemos trabajado duro durante todos estos años para desarrollar una plataforma de trading partiendo de principios como la integridad, el desempeño y un compromiso inquebrantable con nuestros clientes. Este reconocimiento confirma que vamos en la dirección correcta y nos inspira a apuntar todavía más alto".

Alcance global mediante asociaciones estratégicas

En estos momentos, Libertex trabaja para reforzar su presencia en todos los mercados mediante la colaboración con organizaciones deportivas de fama mundial. Recientemente anunció su designación como partner oficial de trading online del equipo KICK Sauber F1 Team, una marca de largo y prestigioso recorrido que es sinónimo de rendimiento, precisión y excelencia.

Un largo historial de reconocimientos por parte del sector

El galardón otorgado por Ultimate Fintech es el último de una extensa cadena de reconocimientos obtenidos por Libertex. La compañía ya había recibido otros premios de prestigio en el sector, como los de Mejor Experiencia de Trading y Mejor Plataforma de Trading Online, que refuerzan su reputación de bróker innovador y de calidad. Libertex cuenta con varios reconocimientos internacionales que dan testimonio de su excelencia continua y de su compromiso con el cliente.

Este último reviste un valor especial para la compañía, pues la elección del vencedor se realiza mediante votación directa de los participantes en el sector. Refleja, por tanto, el respeto que Libertex inspira entre la comunidad financiera de todo el planeta. También supone una potente motivación para la compañía de cara a seguir mejorando sus estándares y rebasando los límites de lo que una plataforma de trading online puede ofrecer.

Un enfoque de futuro: consolidar la excelencia

El sector del trading online evoluciona rápidamente y Libertex mantiene su compromiso con la adaptación y la innovación. La estrategia de la compañía pone el foco en la ampliación de su oferta de productos, la potenciación tecnológica y la profundización en el compromiso de sus clientes gracias a la formación y a su servicio de soporte.

Este galardón consolida una trayectoria marcada por el éxito y refuerza el impulso de la empresa para seguir destacando, innovando y elevando el listón en el sector. Libertex cuenta con una base sólida, partners globales y una hoja de ruta clara, lo que la sitúa en la posición perfecta para mantener su liderazgo y aportar un valor excepcional a los traders durante 2025 y los años venideros.

[PUBLIRREPORTAJE]