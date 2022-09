Geiner Alvarado mantuvo reuniones con Pedro Castillo pese a su censura

A una semana de haber sido aprobada su moción de censura por el Congreso, el exfuncionario y hoy investigado por la Fiscalía de la Nación por formar parte de una presunta organización criminal comandada por el presidente, Geiner Alvarado, continúa manteniendo reuniones con Pedro Castillo en el mismo Palacio de Gobierno.

En el transcurso de esta semana, el extitular del MTC registró dos visitas al despacho presidencial, la primera, llevada a cabo en la secretaría general este jueves 22 de septiembre, la cual se realizó por un periodo de dos horas, desde la 1.51 p. m. hasta las 3.46 p. m.

La segunda reunión de la semana se hizo a primeras horas de la mañana este viernes 23 de septiembre por un periodo también de dos horas, desde las 07.14 a. m. hasta las 09.11 a. m., pero esta vez fue recibido bajo la denominación de reunión de trabajo con Pedro Castillo .

Visitas de Geiner Alvarado a Pedro Castillo. Foto: captura Transparencia

No obstante, no existe justificante alguno para que dicha reunión sea designada de esta manera, pues Alvarado ya no debería tener vínculo alguno con el presidente de la República tras haber sido removido de su cargo como titular del MTC el último 15 de septiembre.

Cuatro días después de su remoción, Alvarado fue contratado en la empresa Constructora HT S.A.C., que había ganado licitaciones con el Estado durante su gestión a cargo del Ministerio de Vivienda, contrato que fue rescindido dos días después luego de que se formara una ola de críticas en su contra.

Alvarado impedido de salir del Perú por 36 meses

Mientras tanto, las investigaciones en contra del exfuncionario continúan su curso. Este viernes 23, el Poder Judicial dictaminó 36 meses de impedimento de salida del país en contra del censurado exministro. Esta resolución respondió al pedido hecho por la Fiscalía de la Nación que se encuentra realizando las pesquisas en contra de Alvarado por presuntamente integrar una organización criminal encabezada por Castillo.