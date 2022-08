Pedro Castillo se enfrenta a Fiscalía y Congreso: ¿discurso ayuda a la imagen del presidente?

Durante los últimos días, el presidente de la República, Pedro Castillo, ha expresado un discurso confrontacional contra el Ministerio Público, liderado por Patricia Benavides, el Congreso, así como con la prensa.

Por ejemplo, la noche del 2 de agosto, el jefe de Estado lanzó una crítica respecto a los cambios realizados en el equipo de fiscales encargado de la investigación del caso “Los cuellos blancos del puerto”. A través de un tuit, señaló este hecho como “grave” e hizo un llamado a la comunidad internacional.

El presidente cuestionó actuación del Ministerio Público sobre caso Cuellos Blancos del Puerto. Foto: Twitter/Pedro Castillo

Otro caso similar ocurrió a la salida del presidente Castillo de la Fiscalía, luego de guardar silencio ante la fiscal de la Nación por el caso de los ascensos de las Fuerzas Armadas. El primer mandatario arremetió contra la prensa al ser consultado sobre el paradero de su sobrino prófugo Fray Vásquez y las declaraciones de su ex hombre de confianza Bruno Pacheco.

“ ¡Estoy seguro de que a ustedes les pagan para preguntar! ¡A ustedes no les pagan por responder, sino para preguntar! (...) Eso es lo que tienen ustedes en su cabeza”, respondió el jefe de Estado de manera ofuscada.

El último sábado, Pedro Castillo envió un ultimátum al Parlamento, ya que considera que planean una vacancia en su contra desde que asumió el sillón presidencial. En ese sentido, advirtió que “tenderá la mano por última vez ” en busca de consensos, sino va a sentirse “obligado” a realizar una “cruzada nacional”.

Si bien el jefe de Estado se ha mostrado en desacuerdo con la oposición, con las cinco investigaciones fiscales en su contra y con las preguntas que le realizan los periodistas, durante su primer año de Gobierno, Castillo Terrones no había expresado un discurso tan frontal como lo hace hoy en día.

Frente a ello, surge la pregunta si esta clase de pronunciamientos beneficia o perjudica al presidente Pedro Castillo.

Una nueva imagen frente a la población

El politólogo Luis Benavente comentó para La República que el presidente Castillo presenta “una constante en todas sus últimas intervenciones públicas”, " un tono beligerante y amenazante”.

“En las declaraciones que vienen de él después de fiestas patrias, no encontramos el aplomo, seguridad e integridad que debe mostrar un presidente de la República al dirigirse a la ciudadanía. L o vemos con un tono de enfrentamiento, beligerante y amenazante; no con la talla de un presidente, porque debería ser más templado, más ecuánime, más integrador, más pausado y menos confrontacional”, manifestó.

En ese sentido, explicó que sus recientes expresiones “lo perjudican aún más respecto al desprestigio que ya tiene”. Asimismo, Benavente calificó el discurso de Castillo contra el Congreso como “inconstitucional”, y que puede generar efectos “contraproducentes”.

“Prácticamente, amenazar al Congreso mediante una suerte de movilización popular que él realizaría no es algo constitucional, no es algo apropiado para un presidente. Por el contrario, creo que políticamente puede traer un efecto contraproducente. El siguiente paso puede ser un golpe de Estado, romper el estado de derecho, y eso lo puede perjudicar en la medida que algunos congresistas que lo respaldan vean en peligro su mandato, su buen sueldo y sus beneficios”, agregó.

Por su parte, María Paula Távara, politóloga, sostuvo que los mensajes que ha dado el jefe de Estado han tenido como finalidad “construir una nueva imagen hacia la ciudadanía respecto a por qué están ocurriendo esos procesos judiciales o en qué condiciones lo afronta”.

“Es un presidente debilitado que probablemente piensa que ante cualquier situación que pudiese ocurrir requiere poder contar con algún respaldo ciudadano, frente a una salida de una acusación por parte de la Fiscalía que tenga que llegar al Congreso, etc”, señala para este diario.

Finalmente, sostuvo que el primer mandatario ha colocado “una imagen de víctima frente al ataque de la oposición” y que la maneja por “momentos”.

67% de peruanos desaprueba la gestión de Pedro Castillo

Según la encuestadora IEP, el 67% de peruanos no respalda la gestión del presidente Pedro Castillo. En agosto, solo un 24% de encuestados apoya el mandato del jefe de Estado. Un 9% no sabe o no opina.

Además, un 54% de entrevistados considera que el primer año de gobierno del mandatario de la República, Pedro Castillo, fue “malo o muy malo”; mientras que un 11% califica su desempeño como “bueno” o “muy bueno”.