Bruno Pacheco: Silvia Barrera sería una pieza clave interesada en su silencio

El exsecretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco se entregó a las autoridades el último sábado 23 de julio y estaría preparándose —con apoyo del Estudio Sousa & Nakazaki— para postularse como un colaborador eficaz, situación que preocuparía a Silvia Barrera, empresaria, abogada y exalcaldesa de Villa María del Triunfo (VMT), quien habría sido una pieza clave durante los meses en los que pasó prófugo el excolaborador del presidente de la República, Pedro Castillo.

Bruno Pacheco es investigado por el Ministerio Público por presunto tráfico de influencias agravado en el caso denominado Sunat. La primera pista del vínculo entre el exfuncionario y Silvia Barrera que obtuvo la Fiscalía fue un mensaje de Telegram que, en setiembre del 2021, envió Pacheco Castillo a Luis Enrique Vera, jefe de la Sunat, tratando de interceder nada menos que por una millonaria empresa dedicada a la distribución de computadoras, software y otros elementos informáticos: el Grupo Deltron.

En aquella ocasión, Bruno Pacheco envió al jefe de la Sunat el mensaje con la resolución que inicialmente le había mandado Silvia Barrera. A raíz de ello, la Fiscalía maneja la hipótesis de que la empresaria habría instigado al exsecretario de Palacio para que presione ante la institución a fin de favorecer al Grupo Deltron en los procesos administrativos de fiscalización y deudas pendientes que tenía con el máximo ente recaudador, detalla Cuarto Poder.

Ante la Fiscalía, Barrera dijo desconocer el mensaje que fue enviado por Pacheco al entonces jefe de la Sunat: “No reconozco (el envío del formato). Además, esa prueba está contaminada. Nunca he participado en la diligencia del señor Vera Castillo (jefe de la Sunat) y Bruno Pacheco ni tampoco mi abogado, por lo cual no puedo reconocer la imagen que se me presenta en pantalla. No he sido citada a ninguna pericia”, respondió a los fiscales especializados en investigar delitos de corrupción de funcionarios.

Esta versión también fue entregada durante su citación a la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, en la cual también dijo no tener vinculación con los directivos del Grupo Deltron. La Fiscalía buscó corroborar esta versión y citó al exesposo de la empresaria, el también empresario Raúl Victoriano Torpoco Cerrón, quien sí se animó a brindar mayores detalles sobre la relación entre su expareja y el grupo empresarial en mención.

“Nunca he tendido vinculación comercial con dicha empresa, pero debo señalar que sí conozco a Néstor Quispe, propietario de la empresa Grupo Deltron Internacional, persona a la cual conozco, en razón de que la persona de Silvia Barrera Vásquez me presentó a Néstor Quispe, en promedio hace tres años, habiendo tenido desde esa fecha una relación personal, por lo que hemos tenido con dicha persona reuniones informales, en las cuales también participó Silvia Berrera Vásquez”, relató.

PUEDES VER: Fiscalía solicita impedimento de salida del país para Freddy Díaz por caso de abuso sexual

Sobre la intervención de Bruno Pacheco por Urbina Chumpitassi

En los mensajes que Bruno Pacheco envió al jefe de la Sunat había uno que también llamó la atención de la Fiscalía de la Nación y estaba relacionado con un intento por interceder en la contratación del martillero Marco Antonio Urbina Chumpitassi por esta institución.