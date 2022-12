Juan Gamarra: “Si se da un adelanto de elecciones, tiene que ser con reformas electorales”

Tras la juramentación de Dina Boluarte como presidenta del Perú, diversos gremios y la población en general vienen saliendo a las calles a realizar sus protestas, solicitando el adelanto de elecciones y que se vayan todos. Para el analista político Juan Gamarra Nieto, se debe convocar a una nueva elección presidencial y congresal, siempre y cuando esté acompañado con reformas electorales.

“El descontento que tiene el pueblo peruano continúa mientras persista el Congreso. Hay que recordar que el Legislativo tiene mucho menos aprobación que Pedro Castillo y hay una serie de denuncias que no se han esclarecido, inclusive no funciona adecuadamente la Comisión de Ética que anda cubriendo a una serie de congresistas ahí”, indicó a La República, Juan Gamarra.

El también sociólogo detalla que de convocarse a elecciones sin reformas será más de lo mismo y quizás se tenga un Congreso peor al que está en funciones.

“Siempre y cuando haya una reforma electoral mínima a nivel política electoral, si no esto va ser más de lo mismo, tendríamos un Congreso peor del que ya tenemos. Convocar implica hacer un previo a tener esas reformas. Pero parece que desde el Legislativo no se quiere transitar ese camino, hay muchos intereses de por medio”, expresó.

Gamarra Nieto, analiza por qué la población está protestando en contra de la actual mandataria.

“Hace unas semanas atrás inclusive una encuesta sobre una posible de ascensión al cargo de Dina Boluarte la aprobación no pasaba el 16%. Me sorprende que su primer mensaje es que se quede hasta el 2026, cuando se pensaba que iba a convocar a elecciones adelantadas y reformas mínimas que el país pueda reencaminarse, no sé si le ganó la codicia o el poder, dudo la sostenibilidad en el tiempo del Congreso o de la presidenta.

Para el también sociólogo trujillano, el accionar de Pedro Castillo terminó por hacerles un favor a los congresistas, pero “el pedido de los peruanos en su mayoría es que se vayan todos, el Congreso tiene una aprobación menor a la que tenía Pedro Castillo. El adelanto de elecciones debe darse, pero con reformas, sino será más de lo mismo. Vemos la celebración de los parlamentarios, pero deben darse cuenta que fue Castillo quien les hizo el favor, porque fue pírrica el accionar de los congresistas”, recalcó.