Denuncia por traición a la patria le da la chance a Castillo para victimizarse ante la OEA

La denuncia por traición a la patria que pretende aprobar la oposición contra el presidente Pedro Castillo puede terminar jugando a su favor, a días de que llegue al Perú la misión de alto nivel que enviará la Organización de Estados Americanos (OEA) para analizar la crisis.

Así lo advirtieron expertos consultados por La República.

Primero, no hay mayor sustento en ella. El constitucionalista Omar Cairo lo explicó así: “Decir en una entrevista que se apoya el reclamo de Bolivia a salir al mar por territorio chileno no encaja en la descripción de traición a la patria establecida en el artículo 325 del Código Penal. Esa declaración, además, no obliga a nada al Estado peruano. De lo contrario, Bolivia ya estaría exigiendo a Perú a hacer la consulta aludida por Castillo, y Chile ya habría retirado a su embajador del Perú en protesta. Pero nada de eso ha pasado”, dijo.

Como se recuerda, esta denuncia nace a partir de una entrevista concedida por el jefe de Estado a la cadena CNN.

“En esa entrevista se hablaba de un evento en el que un activista boliviano arengó sobre la recuperación de ‘su’ mar. El mar de Bolivia, el histórico —quizá ni Castillo lo notó— está en Antofagasta, Chile, no en territorio peruano. Entonces, ¿cómo se arma la narrativa del caso por traición? Quienes armaron el caso original tampoco notaron eso. En la segunda versión del caso han intentado ‘desengancharse’ de ese error y vincular el caso a la relación de Castillo con el neosocialismo de América Latina. Creo que ahora sabemos que la relación de Castillo con Morales o con Chávez es puramente nominal. Castillo no es socialista. Pero, en cualquier caso, me cuesta pensar que alguien pueda tomar en serio una teoría que sostiene que relacionarse con una alianza hemisférica —hay varias— pueda fundar un caso de traición”, indicó, por su parte, el exprocurador César Azabache.

La debilidad de la denuncia puede terminar abonando a la narrativa del Gobierno de que hay un sector de la oposición, el más radical, que busca sacarlo del poder como sea, a poco más de una semana de que la misión de alto nivel de la OEA pise territorio peruano.

PUEDES VER: Tramitan amparo de Pedro Castillo para que el Congreso no pueda denunciarlo

“La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales comete un grave error al aprobar un informe sobre una denuncia constitucional contra el presidente por una inexistente traición a la patria. Castillo mostrará esta decisión parlamentaria para presentarse como víctima ante la misión de la OEA”, comentó Cairo.