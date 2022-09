Abogado de Geiner Alvarado señala que el titular del MTC no renunciará al cargo

Percy Ipanaqué, abogado del ministro Geiner Alvarado López, adelantó—en declaraciones para La República— que el actual titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) no renunciará al cargo, pese a que un sector del Congreso solicita su dimisión, en el marco de las investigaciones que realiza el Equipo Especial que lidera la fiscal Marita Barreto por la presunta organización criminal que integraría junto al presidente Pedro Castillo.

“No se evalúa una renuncia en el cargo, no hay forma. Recordemos que el ministro (Geiner Alvarado) se encuentra en un ministerio diferente a donde la Fiscalía realiza la investigaciones, que es el sector Vivienda. Entonces, no hay manera de que obstaculice el proceso indagatorio del Equipo Especial, porque no tiene injerencia, mas allá del pedido que realiza un sector del Congreso”, dijo Ipanaqué.

El representante legal indicó, además, que no se descarta que Alvarado López entregue su pasaporte ante un eventual impedimento de salida del país de la Fiscalía.

“Nosotros no descartamos, desde la defensa del ministro, considerar que entregue su pasaporte ante un posible impedimento de salida solicitado por la Fiscalía. Aunque, en este caso se está cumpliendo con asistir a todas la citaciones que realiza el Equipo Especial. Hay que dejar en claro que la medida se dará siempre y cuando se efectúe el pedido por un criterio de peligro de fuga”, apuntó el abogado de Geiner Alvarado.

Asimismo, señaló que la participación de Alvarado en la presunta organización criminal que lideraría el presidente se debe a las acusaciones de los colaboradores eficaces (Hugo Espino y Elizabeth Añaños), quienes—según él— deberán demostrar con pruebas lo afirmado en la Fiscalía.

“La tesis fiscal señala que el Ministerio de Vivienda financia proyectos en las municipalidad, pero quien lo hace es el Ministerio de Economía y Finanzas. No hay ninguna prueba. Todas las acusaciones son sindicaminentos tanto del empresario Hugo Espino y de la exviceministra Elizabeth Añaños, que están en calidad de colaboración eficaz y que tendrán que demostrarlo”, sentenció.

Congreso aprueba interpelar al ministro de Transportes

El último 29 de agosto, el Congreso aprobó interpelar, por unanimidad, al ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Geiner Alvarado, en el marco de las investigaciones por la presunta organización criminal lideraría el presidente Pedro Castillo. La iniciativa fue aprobada con 86 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. Por lo tanto, se programó su presentación para el próximo lunes 5 de setiembre a las 3.00 p. m.

La moción presentada por la congresista Norma Yarrow de Avanza País argumenta presuntas irregularidades en la cartera de Vivienda en la asignación de presupuesto a municipalidades con la finalidad de direccionar licitaciones públicas a fin de beneficiar a empresarios.