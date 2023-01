Congresistas Gladys Echaíz y Jorge Montoya rechazan adelanto de elecciones para el 2024

Con información de Vanessa Sandoval/URPI-LR

Los congresistas de Renovación Popular Gladys Echaíz y Jorge Montoya rechazaron el adelanto de elecciones para el 2024. Los parlamentarios —en declaraciones para La República— coincidieron en que no hay argumentos para un nuevo proceso electoral pese a que dirigentes de organizaciones sociales de siete regiones acordaron retomar las protestas este miércoles 4 de enero.

Jorge Montoya manifestó que “mantiene su posición” de descartar la propuesta del adelanto de comicios al considerar que solo “hay presión de la calle”. Asimismo, indicó que el Gobierno de Dina Boluarte debe terminar su periodo presidencial.

“ No estoy de acuerdo con el adelanto de elecciones. Lo he dicho infinidad de veces, mucho antes de que se diera la votación y mantengo mi posición . No hay argumento para adelantar las elecciones, solo hay presión de la calle y temor de los que tienen que votar de decir lo que realmente piensan (…) La gestión debe continuar hasta el final del periodo, seguir las reglas de la Constitución”, dijo el vocero de Renovación Popular.

Por su parte, la congresista Gladys Echaíz sostuvo que la Constitución tiene una estructura y un orden que se debe defender, ya que considera que “no por un grupo de personas se debe imponer un nuevo sistema político”.

“En el mismo sentido, la democracia hay que defenderla y la Constitución tiene una estructura y un orden que hay que defenderla. No porque un grupo de personas que quieren alterar el orden para imponer un nuevo sistema político, nosotros tenemos que débilmente aceptar y someternos”, sentenció la legisladora.