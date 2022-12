RMP sobre PNP: La presidenta ha dicho que no se les ha dado la orden de utilizar fuerza letal

En el marco de los severos cuestionamientos contra la PNP y las Fuerzas Armadas, por la represión que vienen realizando ante las protestas que se están llevando a cabo en varias ciudades del país, Rosa María Palacios realiza un análisis jurídico de las normas que regulan el uso de la fuerza por parte de la PNP.

En primer lugar, se refirió a lo que el reglamento permite con respecto al uso de la fuerza letal.

“Sí, se puede y se debe usar la fuerza, pero hay reglas muy claras y tenemos personal entrenado. Es el Decreto Legislativo 1186, que regula el uso de la fuerza, por parte del personal de la Policía Nacional del Perú”, aseveró.

“La discusión es si en estos 10 días están cumpliendo las normas o no. Porque, de acuerdo a este reglamento, la fuerza letal solamente es utilizada en casos de inminente ataque. Lo que ha dicho la presidenta es que no se les ha dado orden de utilizar fuerza letal”, continuó.

En esta misma línea, cuestionó por qué se está utilizando la fuerza letal si no hubo una orden de por medio.

“El nivel reactivo es el control físico o las tácticas defensivas no letales. Entonces, si no se dio la orden, por qué se utiliza la fuerza letal. Y esto es algo que me encantaría preguntarle al ministro del Interior”, sostuvo.