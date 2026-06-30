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Álvaro Roca Rey: “La verdadera discapacidad en los seres humanos es la falta de empatía”

"Diego tiene una mente inocente, impoluta, no contaminada por las tendencias artísticas actuales o sociales. Estamos delante de uno de los artistas más libres de nuestro entorno; es un outsider", dice el curador de la muestra "Hipérboles, celebridades y quimeras" de Diego Gonzales Tovar.

Álvaro Roca Rey. Foto: Difusión.
Álvaro Roca Rey. Foto: Difusión.
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En el Centro Cultural Ricardo Palma de la Municipalidad de Miraflores, se expone hasta este domingo 5 de julio la exposición Hipérboles, celebridades y quimeras de Diego Gonzales Tovar. El curador de esta exposición es el destacado escultor, gestor cultural y museólogo Álvaro Roca Rey. Mucha atención a lo que dice Roca Rey.

 

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El inicio

 

“Hace 10 años, yo era el director del Museo de la Nación. Vino Teresa Tovar, la mamá de Diego. Ella no habló conmigo, sino mi asistente. Ella me dijo, muy tímida, que hay una señora que quiere presentar un proyecto. Me enseñó el portafolio de obras y dije esto es fantástico. Luego me dijo: mire, director, no le quiero quitar tiempo, ya que el hijo de la señora tiene una enfermedad. Hice pasar a Teresa y le dije vamos a hacer una exposición. No faltaron críticas; hay gente que después se lanzó en contra de mí y me dijo que este era un museo para artistas consagrados, no para estos casos de personas con discapacidades. Y yo contesté que, en realidad, la verdadera discapacidad en los seres humanos es la falta de empatía. No que tengan un cromosoma extra. Hace siete u ocho meses hablé con un instituto de idiomas para exponer la obra de Diego, pero luego se retractaron. Finalmente, la Municipalidad de Miraflores aceptó”.

Diego Gonzales Tovar. Foto: LR.

Diego Gonzales Tovar. Foto: LR.

 

Prejuicio e ignorancia

 

“En la antigüedad, te hablo de generaciones anteriores a la mía, a las personas con discapacidad se las tenía encerradas en cuartos en los techos. Eso, felizmente, ha cambiado. Pero aún hay, como dices, una mezcla de prejuicio con ignorancia. No se trata de elogiar las incapacidades, sino de elogiar las capacidades. Diego tiene discapacidad por un lado y tiene grandes capacidades por otro. Las capacidades artísticas, por ejemplo. Cuando hablé con la directora del Centro Cultural Ricardo Palma, Rosario Shinki, aceptó que se haga la exposición. Lo curioso es que dentro de dos meses habrá otra exposición de una artista mujer con síndrome de Down. Es decir, se ha abierto una puerta. Eso me parece sensacional”.

Caricatura. Pablo Neruda (El hombre foca) de Diego Gonzales Tovar. Imagen: Difusión.

Caricatura. Pablo Neruda (El hombre foca) de Diego Gonzales Tovar. Imagen: Difusión.

 

Outsider

 

“Diego tiene una mente inocente, impoluta, no contaminada por las tendencias artísticas actuales o sociales. Estamos delante de uno de los artistas más libres de nuestro entorno; es un outsider. Sus obras tienen señales suficientes que les dan especial armonía, seducción, dramatismo y belleza. Parte de la obra de Diego es una reinterpretación, de la misma forma en que lo han hecho los grandes artistas de la historia del arte. La obra de Diego no tiene temores ni prejuicios. El arte de Diego cuestiona; no es un artista snob como los que abundan y que hacen un arte facilista. Diego trabaja en su caballete todo el día. Ese ritmo de trabajo lo pone al mismo nivel que un artista sin discapacidad. Artistas como Diego tienen una fijación increíble con sus temas. Lo que me gusta más de su trabajo son sus caricaturas. Tiene una caricatura de Vargas Llosa estupenda, fantástica. Me gusta su humor. Hay una caricatura de Pablo Neruda a la que llama “El hombre foca”. Yo apoyo a Diego porque tiene talento y perseverancia. A la inauguración de su exposición fue muchísima gente”.

 

Caricatura. Mario Vargas Llosa de Diego Gonzales Tovar. Imagen: Difusión.

Caricatura. Mario Vargas Llosa de Diego Gonzales Tovar. Imagen: Difusión.

Las cosas claras

 

“Diego no es un chico con síndrome de Down que pinta; Diego es un pintor con síndrome de Down. El humor en la obra de Diego es sarcástico”.

Dato:

Redes de Diego Gonzales Tovar: Instagram,

 

 

 

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