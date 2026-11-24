Universidad Nacional Agraria de la Selva desmiente viral que muestra supuestos daños en sus instalaciones tras sismo de 6,7 en Junín Así lo confirmó el director de Admisión del centro de estudios a Verificador de La República , quien también aseguró que no hubo daños en su infraestructura. Un análisis con herramientas especializadas determinó que la imagen fue generada con IA.

LO FALSO:

Se ha difundido una imagen de los daños que sufrió la Universidad Nacional Agraria de la Selva a causa del sismo de magnitud 6,7 registrado en Junín.

LO VERDADERO:

La propia entidad desmintió el viral e indicó a Verificador de La República que no se registraron daños en su infraestructura.

El material fue generado con inteligencia artificial.

Tras el sismo de magnitud 6,7 que remeció Junín el pasado 20 de noviembre, se viralizó en redes sociales una imagen que supuestamente mostraba una de sus consecuencias: graves daños en las instalaciones de la Universidad Nacional Agraria de la Selva (UNAS), ubicada en Tingo María, Huánuco.

Imagen viralizada en redes sociales. Foto: Facebook

Algunas descripciones atribuidas a la imagen. Foto: Facebook

Para comprobar la autenticidad del material, se realizó una búsqueda en Google con palabras clave para identificar si algún medio de comunicación local había reportado daños en la universidad o difundido fotografías y videos desde otros ángulos. Sin embargo, no se encontraron registros al respecto.

También se revisaron la página web y las redes sociales oficiales (1, 2, 3, 4) de la UNAS, pero no se hallaron comunicados ni publicaciones que alertaran sobre daños. Por el contrario, hasta el cierre de esta nota, las últimas actividades difundidas estaban relacionadas con exámenes y eventos culturales realizados en sus instalaciones, mismas que no mostraban afectaciones.

Ante ello, Verificador de La República se comunicó directamente con la universidad para corroborar lo que se difundía en redes sociales. El director de Admisión señaló que ya habían identificado el material y similares que reportaban daños en otras universidades. Si bien precisó que no podía pronunciarse sobre ellas, confirmó que la fotografía atribuida a la UNAS era falsa.

“A lo mucho se ha roto un pedazo de vidrio en uno de los pabellones. No hay daño en infraestructura ni en personas”, añadió.

Tras obtener la confirmación, se analizó la imagen con herramientas especializadas en detección de inteligencia artificial. Hive Moderation y Sightengine arrojaron un 99% de probabilidad de que hubiera sido creada con esta tecnología.

Análisis de la imagen con Hive Moderation. Foto: Hive Moderation

Análisis de la imagen con Sightengine. Foto: Sightengine

Por su parte, SynthID encontró el uso de la IA de Google para generar el material. Además, identificó inconsistencias en la fotografía.

Análisis de la imagen con SynthID. Foto: SynthID

Conclusión

En síntesis, tras el sismo de 6,7 que sacudió Junín recientemente, se difundió en redes sociales una imagen que mostraba los supuestos daños que sufrieron las instalaciones de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, en Huánuco. Sin embargo, en comunicación con Verificador de La República, la propia institución desmintió el material y aseguró que no se registraron daños en su infraestructura. Análisis con herramientas especializadas confirmaron que este fue generado con inteligencia artificial.