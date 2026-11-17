Lluvia de estrellas Leónidas 2026: cuándo y cómo ver hasta 15 meteoros por hora en su punto máximo Los expertos recomiendan dirigirse a un lugar donde el cielo esté libre de contaminación lumínica para disfrutar este evento astronómico.

La lluvia de meteoros de las Leónidas alcanzará su punto máximo durante la noche del martes 17 y la madrugada del miércoles 18 de noviembre. Durante este fenómeno astronómico, provocado por los restos del cometa 55P/Tempel-Tuttle, podrían observarse hasta 15 meteoros por hora si las condiciones atmosféricas son favorables, según la Organización Internacional de Meteoros.

El espectáculo podrá apreciarse a simple vista y no requerirá telescopios ni binoculares. Los meteoros parecerán surgir de la constelación de Leo, que estará acompañada por Júpiter y Marte, dos planetas que se encontrarán a pocos grados de distancia. Aunque la actividad se prolongará hasta el 30 de noviembre, la madrugada del miércoles ofrecerá la mejor oportunidad para observar esta lluvia de estrellas.

¿Dónde se podrá ver la lluvia de estrellas?

Las Leónidas serán visibles desde los hemisferios norte y sur, aunque las condiciones de observación no serán iguales en todas las regiones. La constelación de Leo, de donde parecen originarse los meteoros, alcanza una posición más elevada en el cielo del hemisferio norte. Al sur del Ecuador aparece más cerca del horizonte, lo que podría reducir la cantidad de destellos visibles.

Para quienes se encuentren en el hemisferio norte, la lluvia tendrá mejores condiciones de observación durante las horas previas al amanecer del 18 de noviembre. En el hemisferio sur también será posible contemplar el fenómeno, pero la menor altura de su punto de origen podría dificultar la detección de algunos meteoros.

¿Cómo ver la lluvia de estrellas?

El mejor momento para observar las Leónidas será después de la medianoche y durante las horas anteriores al amanecer del miércoles 18. Alrededor de las 2.00 o 3.00 a. m., en cualquier zona horaria, la constelación de Leo estará más elevada, lo que favorecerá la posibilidad de encontrar meteoros.

Bill Cooke, director de la Oficina de Medioambiente de Meteoroides de la NASA, recomienda alejarse de las fuentes de iluminación artificial para mejorar la experiencia. "Necesitará un cielo realmente oscuro", explicó a la CNN. También señaló que estos meteoros son tenues, por lo que, la contaminación lumínica de las ciudades puede impedir que se distingan los destellos más débiles.

No hace falta utilizar instrumentos especializados. "Acuéstese boca arriba y contemple la mayor extensión de cielo posible. Sin telescopios ni binoculares, solo sus ojos", aconsejó Cooke. También recomendó evitar mirar el teléfono y esperar entre 20 y 30 minutos para que la vista se acostumbre a la oscuridad.

¿Por qué son especiales las Leónidas?

La lluvia de las Leónidas también es conocida por generar bólidos brillantes y duraderos meteoros rasantes (Earth-grazing meteors), que impactan nuestra atmósfera en un ángulo oblicuo, dejando largas estelas mientras la rozan antes de volver a salir hacia el espacio.

La lluvia también es capaz de producir magníficas tormentas de meteoros cuando la Tierra atraviesa rastros de escombros particularmente densos dejados por el cometa 55P/Tempel-Tuttle, que orbita alrededor del Sol aproximadamente cada 33 años. Lamentablemente, tendremos que esperar un poco para el próximo gran espectáculo. Según The Planetary Society, otra tormenta de meteoros de las Leónidas podría ocurrir tan pronto como en 2031, mientras que un estudio publicado en agosto de 2026 predice exhibiciones potencialmente espectaculares en 2033 y 2034.