'Amor disfrazado': dónde ver, fecha de estreno del drama coreano y guía completa de capítulos
Protagonizada por Im Si Wan y Seol In Ah, el k-drama 'Amor disfrazado' llega a las pantallas en octubre de 2026. La serie estrenará dos capítulos por semana a nivel internacional.
Los dramas coreanos vuelven a apostar por las identidades ocultas y los grandes secretos familiares con 'Amor disfrazado', la nueva producción de TvN que une a Im Si Wan y Seol In Ah. La serie se perfila como una de las apuestas más llamativas de la temporada por combinar suspenso, comedia romántica y una intriga empresarial que se complica capítulo tras capítulo.
Basada en una popular novela web y posterior webtoon, la ficción sigue a una detective que debe acercarse al principal sospechoso de un asesinato sin revelar quién es realmente. Lo que comienza como una misión encubierta pronto la obliga a convivir con secretos, sospechas y un romance que podrían alterar el rumbo de la investigación.
¿De qué trata 'Amor disfrazado' y quiénes protagonizan la historia?
La trama de 'Amor disfrazado' se centra en Kang Jae Hee, una detective con entrenamiento militar que recibe una misión de alto riesgo: infiltrarse en el círculo más cercano de Yoon Yi Jun, heredero de un poderoso conglomerado convertido en sospechoso de asesinato. Para lograrlo, adopta una identidad masculina y se convierte en su secretario personal.
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Mientras busca pruebas que permitan esclarecer el caso, descubre a un hombre muy distinto de la imagen pública que lo rodea. Entre investigaciones, amenazas y conflictos internos, ambos desarrollan una relación marcada por la desconfianza y la atracción. El k-drama está encabezado por Im Si Wan y Seol In Ah, mientras que Kim Jung Hyun y Yeon Woo desempeñan papeles clave en la historia.
Fecha de estreno y dónde ver el k-drama 'Amor disfrazado'
'Amor disfrazado' se estrenará el 19 de octubre de 2026 a través de TvN, canal que emitirá un nuevo capítulo todos los lunes y martes a las 8.50 p. m. (KST).
La producción estará disponible de forma simultánea en Amazon Prime Video para el público internacional. En países de Latinoamérica como Perú, el lanzamiento será en horas de la mañana debido a la diferencia horaria con Corea del Sur.
Im Siwan y Seol In Ah interpretan a Yoon Yi Joon y Kang Jae Hee en 'Amor disfrazado', respectivamente. Foto: composición LR/tvN
Guía de capítulos de 'Amor disfrazado'
La serie coreana 'Amor disfrazado' tendrá un total de 12 episodios. Cada estreno llegará los lunes y martes en Corea del Sur a través de TvN y, en paralelo, estará disponible para los suscriptores de Amazon Prime Video.
- 'Amor disfrazado' capítulo 1: 19 de octubre de 2026
- 'Amor disfrazado' capítulo 2: 20 de octubre de 2026
- 'Amor disfrazado' capítulo 3: 26 de octubre de 2026
- 'Amor disfrazado' capítulo 4: 27 de octubre de 2026
- 'Amor disfrazado' capítulo 5: 2 de noviembre de 2026
- 'Amor disfrazado' capítulo 6: 3 de noviembre de 2026
- 'Amor disfrazado' capítulo 7: 9 de noviembre de 2026
- 'Amor disfrazado' capítulo 8: 10 de noviembre de 2026
- 'Amor disfrazado' capítulo 9: 16 de noviembre de 2026
- 'Amor disfrazado' capítulo 10: 17 de noviembre de 2026
- 'Amor disfrazado' capítulo 11: 23 de noviembre de 2026
- 'Amor disfrazado' capítulo 12 final: 24 de noviembre de 2026.