Sondeo de intención de voto para gobernador regional de Pasco es atribuido falsamente a IDICE y CIT: ambas niegan haberlo realizado

LO FALSO:

Recientemente, IDICE y CIT publicaron un sondeo de intención de voto para gobernador regional de Pasco.

LO VERDADERO:

El estudio presentaba inconsistencias, como la ausencia de su publicación en las cuentas oficiales de IDICE y CIT, errores en la escritura de los nombres de algunos candidatos y la no inclusión de la advertencia exigida por la normativa electoral en el caso de un sondeo.

En conversaciones con Verificador de La República, ambas entidades aseguraron que se trataba de material falso, pues no había sido elaborado por ellas.

En el marco de la campaña previa a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, comenzó a circular en Facebook un supuesto sondeo de intención de voto atribuido a las encuestadoras IDICE y CIT para la elección del próximo gobernador regional de Pasco. En el estudio se observaba que Lucio Rojas, del Partido Frente de la Esperanza 2021, lideraba las preferencias con 31%; seguido de Luis Pomachagua, de Podemos Perú, con 19%; Miguel Quispe, de la Alianza Regional por el Perú, con 13%; y otros candidatos que no superaban el 10%.

Sondeo viralizado en redes sociales. Foto: Facebook

Descripción atribuida al sondeo. Foto: Facebook

La imagen fue compartida a inicios de agosto por la página de Facebook ‘Idice Perú’ y señalaba que se trataba de un estudio realizado en julio. Sin embargo, presentaba inconsistencias: en primer lugar, dicha cuenta tenía solo 67 seguidores; y el estudio no aparecía publicado ni en la página web ni en las redes sociales oficiales de IDICE y CIT.

Cuenta que subió el material solo tenía 67 seguidores. Foto: Facebook

Además, se detectaron algunas incoherencias en los nombres de los candidatos. Mientras todos aparecían con nombre y apellido, Lucio Rojas figuraba como “Lucio ‘Paco’ Rojas”, es decir, con un apodo; y Jhonny Inga como “Jhony Inga”, o sea, sin una “n”.

Inconsistencias en los nombres de los candidatos. Foto: Facebook

A estas irregularidades se sumó el uso de frases que evidenciaban una valoración subjetiva del tema: “Lucio ‘Paco’ Rojas continúa liderando la intención de voto para el Gobierno Regional de Pasco con 31%, ampliando su ventaja sobre sus principales contendores” y “Paco Rojas se mantiene sólido en el primer lugar, consolidando un escenario favorable de cara a la campaña electoral. Si este crecimiento se mantiene y logra captar parte del electorado aún indeciso, podría configurarse un escenario de victoria en primera vuelta”.

Parcialidad demostrada en la descripción de la publicación. Foto: Facebook | Composición: LR

Un aspecto que debe tenerse en cuenta es que tanto la imagen como la descripción de la publicación señalaban que se trataba de un sondeo. Según el artículo 7 del Reglamento sobre Encuestas Electorales durante los Procesos Electorales, los sondeos tienen únicamente carácter referencial y no cuentan con sustento científico comprobable. Esto los diferencia de las encuestas electorales, que deben cumplir determinados requisitos técnicos y metodológicos establecidos por la ley.

Artículo 7 del Reglamento sobre Encuestas Electorales durante los Procesos Electorales. Foto: JNE

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) explica en su página web que los sondeos —como consultas digitales, votaciones en redes sociales o mediciones realizadas sin una metodología verificable— no están obligados a presentar una ficha técnica ni a trabajar con una muestra representativa de la población. Además, no existe un mecanismo que permita verificar quién participa, cuántas veces responde o bajo qué criterios se selecciona a los participantes.

Información respecto a los sondeos establecida en la página web del JNE. Foto: JNE

En cambio, las encuestas electorales formales sí deben presentar información detallada sobre la entidad responsable de su elaboración, la metodología utilizada, el tamaño de la muestra, el margen de error, las fechas del trabajo de campo, entre otros datos que permitan evaluar la confiabilidad de sus resultados.

En este caso, al tratarse de un sondeo, estos requisitos no son obligatorios. No obstante, el artículo 27 del mismo reglamento establece que este tipo de publicaciones debe incluir de manera visible la siguiente advertencia: “Los resultados de este sondeo son referenciales y no tienen sustento científico”. Esta precisión no figura en el viral.

Artículo 27 del Reglamento sobre Encuestas Electorales durante los Procesos Electorales. Foto: JNE

Ante estas inconsistencias, Verificador de La República se comunicó directamente con las dos entidades para confirmar si eran responsables del supuesto sondeo. IDICE respondió: “falso, no es nuestro estudio”, mientras que CIT: “ese no es nuestro logo, es información falsa”.

Conclusión

En síntesis, en redes sociales se difundió un supuesto sondeo atribuido a las encuestadoras IDICE y CIT. Sin embargo, se determinó que se trataba de contenido falso. Durante la verificación, se identificaron diversas inconsistencias, entre ellas, la ausencia de publicación en los canales oficiales de ambas entidades, errores en los nombres de algunos candidatos y la falta de la advertencia exigida por la normativa electoral. Ante esto, se contactó directamente con las encuestadoras: ambas negaron haber realizado el estudio.