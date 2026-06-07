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Política

Elecciones 2026: menor de edad intentó asumir como personera de Fuerza Popular en Ayacucho

Una adolescente de 16 años solicitó ser inscrita como personera de la agrupación política de Keiko Fujimori en un colegio de Huamanga. Sin embargo, personal de la ONPE se lo impidió tras la alerta de miembros de mesa.

Joven de 16 años quiso inscribirse como personera de Fuerza Popular
Joven de 16 años quiso inscribirse como personera de Fuerza Popular | Composición LR / Estación Wari
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Una menor de edad intentó asumir como personera de la organización política Fuerza Popular durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 en la región Ayacucho. El hecho fue registrado por un ciudadano y obligó a la intervención de representantes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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El caso ocurrió en la mesa n.° 009476 de la institución educativa María Parado de Bellido, ubicada en la ciudad de Huamanga. Según la Estación Wari, que difundió el video del incidente, la adolescente habría acudido para actuar a nombre de la agrupación política de Keiko Fujimori a cambio de una aparente compensación económica que, de acuerdo con versiones obtenidas en el lugar, estaría ofreciendo esa organización.

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Intento frustrado de menor de edad

La menor intentó ser inscrita como personera en dos ocasiones. En la primera, se acercó con una credencial otorgada por su coordinador de personeros en el local de votación, pero los miembros de mesa rechazaron su solicitud porque no llevaba consigo su Documento Nacional de Identidad (DNI).

En un segundo intento, mostró una foto de su DNI para validar su identidad, lo que permitió al personal identificar que tenía 16 años y, por tanto, no podía ejercer la personería electoral. De inmediato, los miembros de mesa solicitaron la intervención de un representante de la ONPE, quien confirmó que no podía participar en la jornada. Ante la negativa, la adolescente terminó retirándose del establecimiento.

Fuerza Popular desplegó más de 95.000 personeros

En el marco de la segunda vuelta electoral, la organización política que lidera Keiko Fujimori informó que superó los 95.000 personeros inscritos a nivel nacional. Un personero es la persona facultada por una organización política para representar sus intereses ante los organismos electorales. Se encarga de coordinar y dirigir las actividades de sus representantes ante las mesas de sufragio, así como de presenciar y fiscalizar los actos de instalación, sufragio y escrutinio durante el acto electoral.

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