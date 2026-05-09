Resultados ONPE al 100% en regiones: Cifras confirman que el favoritismo de López Aliaga no sale de Lima

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El avance de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha permitido que, de manera progresiva, diversas regiones del país alcancen el 100% de actas contabilizadas. En regiones como Amazonas, Arequipa, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Pasco y Tumbes, los resultados quedaron definidos. Los datos muestran que, mientras Roberto Sánchez y Keiko Fujimori se reparten la mayoría de los primeros lugares en provincias, Rafael López Aliaga no obtuvo ni el segundo ni el tercer lugar en todo el interior del país. Solo obtuvo mayoría en Lima y el segundo lugar en el Callao.

En el norte, los resultados oficiales al 100% en Amazonas sitúan a Roberto Sánchez en primer lugar con 59,302 votos, seguido por Keiko Fujimori con 28,403 y Ricardo Belmont con 17,400 votos. En Cajamarca, con el 99.1% procesado, Sánchez mantiene una ventaja amplia con 266,459 votos, frente a los 88,714 de Fujimori.

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Por su parte, Keiko Fujimori obtuvo 188,993 votos en La Libertad, región que cuenta con el 100%, seguida por Jorge Nieto y Roberto Sánchez. En Lambayeque al 100%, la candidata de Fuerza Popular registró 176,103 votos, seguida de Sánchez y Belmont. En el caso de Loreto al 100%, Fujimori mantiene el primer lugar seguida de Carlos Álvarez y Roberto Sánchez. En estas regiones tampoco se muestra a López Aliaga entre las tres opciones con mayor respaldo ciudadano.

En el sur, el comportamiento electoral ha sido distinto. En Arequipa al 100%, Jorge Nieto encabeza la votación con 164,086 votos, seguido por Ricardo Belmont con 96,079. En Puno al 99.9%, Roberto Sánchez lidera con 162,455 votos, por delante de Belmont y López Chau. En estas regiones, las cifras de la ONPE ubican al candidato de Renovación Popular lejos de las cifras obtenidas por candidatos como Sánchez, Fujimori o Nieto.

En Pasco al 100%, Fujimori obtuvo 21,842 votos y Sánchez 21,606, una diferencia de apenas 236 votos. En Tumbes al 100%, Fujimori alcanzó 37,850 votos seguida de Carlos Álvarez y Roberto Sánchez. En el Callao, con el 99.7%, López Aliaga registra 86,717 votos, pero es seguido de cerca por Jorge Nieto con 86,528, lo que deja un margen de apenas 189 votos de diferencia.

La concentración del voto de Rafael López Aliaga se evidencia solo en Lima. Al 99.5%, se registran 1,206,247 votos, superando a Keiko Fujimori y Jorge Nieto. Sin embargo, este es el único lugar donde mantiene un liderazgo. Al observar el consolidado de las regiones que ya llegaron al 100%, el candidato no figura como favorito ni aparece entre los primeros lugares en provincias.

El avance de la ONPE en el resto de departamentos como Ica (99.8%), Ayacucho (99.4%) y Moquegua (99.8%) sigue la misma tendencia: Roberto Sánchez, Keiko Fujimori y Ricardo Belmont se alternan los primeros puestos.