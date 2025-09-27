HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Política

Víctimas en el Congreso: Carlincatura expone la ausencia de justicia por los muertos en protestas recientes

El caricaturista Carlos Tovar ilustró la falta de responsabilidad política y el olvido de los muertos por la violencia estatal en el Perú.

Carlincatura de hoy, 27 de septiembre | Composición: LR.
Carlincatura de hoy, 27 de septiembre | Composición: LR.

La Carlincatura de hoy, 27 de septiembre, dibuja el hemiciclo del Congreso ocupado no por congresistas, sino por ataúdes con cruces que llevan las fotos de personas que murieron víctimas de la represión policial en las protestas. El mensaje es una denuncia visual: los muertos por la violencia del Estado se han “sentado” simbólicamente en el Parlamento, interpelando a quienes tienen la responsabilidad política —las autoridades que están al frente del país—.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La viñeta de Carlos Tovar es una crítica fuerte al Congreso y al Gobierno, señalando que las muertes no han sido asumidas ni reparadas, sino que siguen presentes, como si ocuparan el espacio que debería estar destinado al debate democrático.

TE RECOMENDAMOS

Susel Paredes opina sobre Santiváñez | Sin Guion
larepublica.pe
Notas relacionadas
Carlincatura del sábado 27 de septiembre de 2025

Carlincatura del sábado 27 de septiembre de 2025

LEER MÁS
Carlincatura del viernes 26 de septiembre de 2025

Carlincatura del viernes 26 de septiembre de 2025

LEER MÁS
Carlincatura del jueves 25 de septiembre de 2025

Carlincatura del jueves 25 de septiembre de 2025

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La Generación Z: Viviendo la política en tiempo real

La Generación Z: Viviendo la política en tiempo real

LEER MÁS
César Hildebrandt: "No votaré por un puerco que vuela en tren fantasma y una señora que recibía dinero de Montesinos"

César Hildebrandt: "No votaré por un puerco que vuela en tren fantasma y una señora que recibía dinero de Montesinos"

LEER MÁS
Poder Judicial dicta prisión preventiva a joven de la 'Generación Z' que participó en protesta pese a presentar arraigo

Poder Judicial dicta prisión preventiva a joven de la 'Generación Z' que participó en protesta pese a presentar arraigo

LEER MÁS
Delia Espinoza se defiende en audiencia que evalúa de recurso de amparo contra la JNJ: "Se me ha tendido una trampa"

Delia Espinoza se defiende en audiencia que evalúa de recurso de amparo contra la JNJ: "Se me ha tendido una trampa"

LEER MÁS
Harvey Colchado critica que alias 'El Monstruo' haya recibido información de policías: "Era un secreto a voces"

Harvey Colchado critica que alias 'El Monstruo' haya recibido información de policías: "Era un secreto a voces"

LEER MÁS
Tomás Gálvez aparta a fiscales de los casos relacionados con el ministro Santiváñez y Dina Boluarte

Tomás Gálvez aparta a fiscales de los casos relacionados con el ministro Santiváñez y Dina Boluarte

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eddie Fleischman cuestionó duramente valores profesionales de Manuel Barreto tras asumir ser DT de Perú: "A él lo pone Jean Ferrari"

Un millón de dólares para la Policía: así quiso sobornar El Monstruo en Paraguay para evitar su captura

Doña Martita, madre de Milett Figueroa, rompe su silencio sobre la ruptura de su hija con Marcelo Tinelli: "Todos felices"

Política

Viuda de José Miguel Castro: Mi esposo “temía” que López Aliaga lo “dañara”

Curwen tras revelaciones de 'El Monstruo' sobre ayuda de policía peruana: "Ahora entendemos por qué no lo atrapaban"

Dina Boluarte: ciudadanos vuelven a protestar en EE.UU. y llegan al consulado de Perú en rechazo a la presidenta

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Viuda de José Miguel Castro: Mi esposo “temía” que López Aliaga lo “dañara”

Curwen tras revelaciones de 'El Monstruo' sobre ayuda de policía peruana: "Ahora entendemos por qué no lo atrapaban"

Dina Boluarte: ciudadanos vuelven a protestar en EE.UU. y llegan al consulado de Perú en rechazo a la presidenta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota