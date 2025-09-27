Víctimas en el Congreso: Carlincatura expone la ausencia de justicia por los muertos en protestas recientes

La Carlincatura de hoy, 27 de septiembre, dibuja el hemiciclo del Congreso ocupado no por congresistas, sino por ataúdes con cruces que llevan las fotos de personas que murieron víctimas de la represión policial en las protestas. El mensaje es una denuncia visual: los muertos por la violencia del Estado se han “sentado” simbólicamente en el Parlamento, interpelando a quienes tienen la responsabilidad política —las autoridades que están al frente del país—.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

La viñeta de Carlos Tovar es una crítica fuerte al Congreso y al Gobierno, señalando que las muertes no han sido asumidas ni reparadas, sino que siguen presentes, como si ocuparan el espacio que debería estar destinado al debate democrático.