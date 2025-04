RMP sobre Dina Boluarte: "No quiere que la investiguen y apoya que el Congreso saque leyes que faciliten el crimen"

Rosa María Palacios se refirió a la presidenta de la República, Dina Boluarte, quien volvió a criticar fuertemente a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, durante la sesión del Foro de Acuerdo Nacional desarrollado el pasado 8 de abril, donde señaló que la entidad no está colaborando en combatir la delincuencia que aqueja al país y, en lugar de cumplir objetivamente con sus funciones, se gasta presupuesto estatal en realizar investigaciones políticas.

"No son investigaciones políticas, que ella abandone el cargo es una investigación penal, si cometes delitos te investigan. Lo que ella quiere es que no la investiguen y quiere el Congreso siga sacando leyes que facilitan la vida al crimen, porque la ola de violencia coincide con el fenómeno de la flexibilización de la norma de crimen organizado y contra una policía que no detiene sicarios ni extorsionadores", sostuvo.

Asimismo, comentó acerca del mensaje a la Nación de la presidenta Dina Boluarte, desde Palacio de Gobierno, en el que se pronunció sobre el anunciado paro de transporte en contra de las extorsiones y el aumento de la criminalidad a nivel nacional que ha demostrado ser contundente. En lugar de reconocer sus errores y buscar mejorarlos, se excusó culpando a gestiones anteriores a la de ella.

"Cuando Castillo llegó al poder teníamos un promedio 2 asesinatos por día, hoy tenemos 6 asesinatos por día. Si sigue en negación iremos de mal en peor, el paro hoy es amplio, varias universidades han pasado a virtualidad y ayer el Ministerio de Educación avisó que hoy no hay clases en los colegios de lima, obviamente se van a remoto", señaló.

"Un estado de sitio es dictadura"

"Hay dos estados de excepción, estado de emergencia y estado de sitio. En el de emergencia se restringen cuatro derechos: movilización, libertad de reunión, inviolabilidad de domicilio y detención. En un estado de sitio se suspenden todos los derechos constitucionales, puede suspender hasta la libertad de expresión, de creencia, culto. Es una dictadura y no la necesitamos para vencer a la delincuencia", puntualizó.