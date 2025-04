Marleny Portero: "Dina Boluarte tiene que liderar, refrescar su gabinete y cambiar porque está metida en cuatro paredes"

La presidenta de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, Marleny Portero, realizará una sesión el próximo lunes con los ministros del Interior, de Defensa y de Transportes, la Fiscalía y el Poder Judicial para encontrar alguna solución a la ola de inseguridad. Portero considera insuficientes las medidas del Ejecutivo.

- ¿Qué piensa sobre el paro que se va a realizar este jueves?

- Es algo justo, es la voz de nuestros transportistas y hasta ahora no hay esa respuesta rápida del Ejecutivo.

- Los dirigentes se reunieron con usted, ¿no? Muchos nos preguntamos por qué no se reunieron con el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana.

- Nosotros con el equipo técnico recibimos al señor Miguel Palomino y a cuatro transportistas (...). En ese control político, los llevé a la comisión, donde participó el señor Miguel con su comitiva. Querían hablar con el señor Salhuana. Salí con ellos a Palacio Legislativo, donde me dijeron primero que (Salhuana) estaba en reunión de Portavoces. Nos dijeron que regresáramos. Cuando hemos vuelto, dijo que tenía otra agenda. Lamentablemente no pudo atenderlos. Hemos hecho que nuestra comisión tome el toro por las astas y para el 14 de abril estamos invitando a los ministros del Interior y de Transportes, a la Fiscalía y al Poder Judicial, porque son las entidades responsables.

- ¿Y siente que los han paseado en la presidencia del Congreso?

- Bueno, eso lo tendría que responder el señor Salhuana. Nosotros, de nuestras competencias, hemos tratado.

- Se lo consulto porque trascendió en Canal N que el presidente del Congreso no había recibido a los dirigentes de transportes porque no los reconocía a ellos como los formales.

- No, eso no, yo lo único que te digo es lo que me dijo su asesor: que estaba en Portavoces y luego tenía otra agenda, nada más.

- ¿Cómo resolver esto en el corto plazo?

- Mira, creo que más que corto plazo, tiene que haber un trabajo mancomunado, coordinado y articulado. Divorciados no se hará nada. Peleándose, no se va (a ningún lado).

- ¿Y quiénes se están peleando?

- Fiscalía, Poder Judicial y Ejecutivo. Hay que sentarse y decir: estas acciones tienen que tomar, son las vidas de los peruanos, no solamente porque murió alguien que es integrante de una banda o de una empresa musical. Ayer murieron tres personas.

- Y en estado de emergencia.

- Si das el estado de emergencia y no das plata, nosotros tenemos que saber cuánto dinero tiene el ministro asignado y lo que ha ido para investigación e inteligencia (...). ¿Por qué hay tanta delincuencia? ¿Y por qué no se capturan a los delincuentes? ¿Te has preguntado? ¿Por qué? ¿Cómo están esas policías?

- ¿Cuál es su diagnóstico?

- Como decía Bukele, si la delincuencia no se acaba es porque hay corrupción también.

- ¿Y dónde sería ese principal foco de corrupción?

- Yo creo que hasta en la misma Policía. Creo que en todo el sistema.

- Entonces usted no confía en la Policía.

- Como en todo sitio hay buenos y malos. Pero yo creo que tiene que haber una reorganización.

- El Defensor del Pueblo ha planteado esta propuesta de limitar la circulación de motos a partir de cierto horario. ¿Puede funcionar o no? Algunos dicen que no tiene sustento técnico.

- No hubo una reunión con el Ministerio del Interior y con las personas que son verdaderamente las que tienen que englobar todo este problema y consensuarlo. Tengo que consensuarlo y ver las mejoras, porque esto atenta también a las personas que trabajan. Debemos tener una data exacta de quiénes tienen motos. Eso lo tiene que hacer el Ejecutivo.

- En medio de esta ola de la inseguridad que afecta a los transportistas, ¿qué rol está jugando el Ministro de Transportes, Raúl Pérez - Reyes?

- En la Comisión de Transportes y Comunicación, estamos ahí poniendo la cara para tratar el tema de inseguridad. ¿Por qué? Porque nuestros transportistas son el eje. Y cuando se pierde todo esto, se está perdiendo la conectividad, el desarrollo económico y el progreso de las familias.

- El primer paro de transportistas fue en octubre. El ministro de Transportes sigue en el cargo. ¿No cree que debe dar un paso al costado?

- Nosotros somos institucionalistas y por eso está esta semana convocado en una interpelación. Ese es nuestro control político. Llegar que explique todo. Ahí se hará nuestras preguntas.

- ¿Hasta qué límite puede llegar su paciencia de usted con el ministro?

- Como te vuelvo a repetir, va a responder todas las preguntas que se le ha hecho.

- Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Más de seis meses y el transporte sigue afectado por la inseguridad. ¿No debe dar un paso al costado también el ministro?

- Somos institucionalistas y por eso esta semana se ha convocado a una interpelación. Ese es nuestro control político.

- ¿Se podría decir que es la última prueba?

- De ahí tenemos que ver por bancada cómo se hace porque tú sabes que son por votos. Nosotros, como Acción Popular, guardamos nuestros estatutos, tenemos nuestro reglamento interno como bancada. Entonces, después de la interpelación, ya viene la censura.

- Pero no me queda claro. ¿La interpelación es la última oportunidad del ministro?

- Claro, ya depende, como te vuelvo a repetir, del control político. Somos 130 congresistas y diferentes bancadas.

- ¿Y usted a título personal? ¿Qué piensa?

- A título personal, como se lo he dicho, cuando uno no hace bien las cosas, por ética, podría dar un paso al costado.

- ¿Y quién más debe dar un paso al costado por ética?

- Yo le diría que la presidenta Dina Boluarte tiene que liderar. Y si no lidera, refrescar el Gabinete y cambiar, porque está metida en sus cuatro paredes y en Palacio.