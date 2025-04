Rosa María Palacios se refirió a las acciones del Congreso que presentó las mociones de interpelación de hasta cinco ministros de Estado: el premier Gustavo Adrianzén; el de Salud, César Vásquez; de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez - Reyes; de Educación, Morgan Quero y de Inclusión Social, Leslie Urteaga.

"Se han presentado varias han corrido y tienen las firmas suficientes ya están presentadas moción de interpelación contra Morgan Quero, en este caso es hay 20 preguntas ¿no es cierto eh pero se inicia con las preguntas sobre el caso de las niñas violentadas en Condoranque? Ahí está aprovecharán para preguntarle por qué se caen los techos sobre las cabezas de los niños ¿no? Nientras él grita "¡Viva el autismo!". Siguiente moción de interpelación por favor para el señor ministro de Transportes y Comunicaciones, esto ya tiene 30 firmas también 43 preguntas, por el aeropuerto y por las deficiencias que se están encontrando (...) último minuto ayer, Leslie Urteaga también ahora dicho que lo que están pensando es declarar en emergencia todo el programa Qali Warma. Les encanta no declarar en emergencia eso que significa nada bueno", sostuvo.

Inhabilitación contra Martín Vizcarra

Asimismo, RMP se habló sobre el expresidente Martín Vizcarra, quien ya no podrá postular a las Elecciones 2026, pues el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ejecutó la disposición del Congreso de inhabilitar de la función pública por 10 años a Vizcarra Cornejo, quien fungía de candidato presidencial del partido Perú Primero.

"Una cosa es que el Congreso te inhabilite para la función pública por lo cual no puede ser gobernador alcalde ,congresista, ministro, no puede ser empleado público punto y otra cosa es que tú no puedas militar en un partido político ¿se dan cuenta la diferencia? El Congreso inhabilita para la función pública eso es lo que dice el artículo 99 y 100 de la Constitución. La sanción es la inhabilitación para la función pública esa es la sanción del Congreso. Otro artículo de la Constitución establece el derecho de todo peruano a elegir y ser elegido, las dos cosas a nadie le pueden quitar su derecho al voto aún cuando esté inhabilitado para la función pública del mismo modo no le pueden prohibir inscribirse en un partido político pues, esa no ha sido la interpretación del jurado por lo visto ayer se conoció que ha sido retirado", comentó.