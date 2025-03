TC revisará sentencia de 14 años de prisión para ex empleada bancaria Shirley Díaz

El caso de Shirley Díaz Huerta se parece cada vez más a los relatos de Franz Kafka inspirados en pesadillas judiciales.

La policía y la fiscalía acusaron a la pareja de Díaz, Eduardo Villanueva Paz, de haber concebido el asalto a la agencia de un banco en Breña, y a ella de haber dado la señal para que ingrese un grupo de ladrones y se lleve el dinero. Díaz y Villanueva negaron las acusaciones e iniciaron una larga lucha para demostrar su inocencia. Sin embargo, ambos fueron condenados a 14 años de prisión.

Después de haber permanecido en la cárcel por cerca de 4 años, Eduardo Villanueva consiguió que la Corte Suprema lo absolviera. Llegó a probar una serie de irregularidades en la investigación policial y fiscal, así como en el proceso judicial, plagado de deficiencias y anomalías.

Pero la condena a Shirley Díaz se mantuvo inalterable, lo que resultaba kafkiano.

Un doble rasero

Al haber sido absuelto Eduardo Villanueva como supuesto cerebro del asalto a la agencia del Banco de Crédito del Perú en Breña, entonces, Shirley Díaz no pudo haber sido su cómplice que actuaba desde el interior del establecimiento donde laboraba. Pero para el Poder Judicial, la lógica elemental no funciona y continuó presa. La ex empleada bancaria ha cumplido seis años, seis meses y tres días entre las rejas. Casi la mitad de la totalidad de la condena.

En un intento por revertir la situación judicial de su pareja, Eduardo Villanueva ha interpuesto ante el Tribunal Constitucional una demanda de hábeas corpus, alegando que la condena contra Shirley Díaz se sustenta en falsas evidencias, notorias mentiras y testigos que se han retractado.

Las autoridades afirmaron que Shirley Díaz alertó a los ladrones acercándose a la mampara y haciendo un baile, lo que fue negado por la trabajadora diciendo que lo que hizo fue pedirle a sus compañeros que estaban fuera que le compraran desayuno. Los jueces rechazaron el argumento de Shirley Díaz porque supuestamente no había sido corroborada.

Sin embargo, el trabajador Adrián León Chucuya, declaró en el juicio: “Entonces al rato se acercó mi compañera Shirley (Díaz), quien estaba en el interior en la agencia del BCP, acercándose a la mampara a decirle en voz alta a mi compañero Nilton que le compre su desayuno”. Pero esta declaración no fue tomada en cuenta.

El registro de llamadas telefónicas del celular de Shirley Díaz evidencia que llamó al 105, Central de Emergencias Policiales, el mismo día del robo, lo que permitió la captura de la banda de asaltantes. Pero la sentencia afirma falsamente que Díaz jamás se comunicó con las autoridades, lo que es una mentira.

Testigo se retracta

Uno de los sustentos más contundentes de la demanda de hábeas corpus a favor de Shirley Díaz, se refiere a los dicho por el vigilante Ysaías Canales Chávez. Al principio incriminó a Shirley Diaz, pero luego rectificó y sostuvo que había acusado a la trabajadora y a su novio Eduardo Villanueva bajo amenazas de los efectivos de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri). Luego les pidió perdón por la falsa imputación.

Sin embargo, los jueces usaron la declaración de Ysaías Canales para condenar a Shirley Díaz y Eduardo Villanueva. Al respecto, el propio Tribunal Constitucional advierte que los testimonios no corroborados, sobre todo aquellos que resultan inconsistentes, no pueden ser usados como fundamento principal para determinar la culpabilidad de una persona. Este es el caso de Shirley Díaz.

La sentencia también atribuye a Shirley Díaz haber tenido conocimiento del día en que sería abastecido de dinero los cajeros automáticos de la agencia de Breña, supuestamente advertida por su novio Eduardo Villanueva. Sin embargo, en el levantamiento de las comunicaciones de los implicados no aparecen llamadas con ninguno de los dos, y mucho menos entre Villanueva y Díaz.

Por estas deficiencias en el juzgamiento a Eduardo Villanueva, fue absuelto por la Corte Suprema, pero no así, sorprendentemente, Shirley Díaz.