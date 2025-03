"Delincuente eres": congresista de Fuerza Popular es confrontado por su sobrino, quien lo acusa de robar su auto

Un nuevo altercado para un congresista del Perú. Esta vez, el motivo no sería precisamente la generalizada desazón popular, sino un conflicto aparentemente personal: el congresista Raúl Huamán Coronado, representante del partido fujimorista Fuerza Popular, ha sido acusado por su propio sobrino de apropiarse de su automóvil y de haberlo amenazado por este asunto.

"Hola, tío, ¿cómo estás? ¿Cuándo vas a devolver mi carro, ah? (…) Eso eres, un delincuente eres. Es mi tío, pero es un delincuente, pe´. Hay denuncia, pero ¿por qué no me da la cara? Me amenaza por las redes sociales, me amenaza por celular", se escucha decir al joven sobrino del legislador, identificado como Raúl Huamán Peralta, cuando encara a su tío en medio de un tumulto, mientras uno de los presuntos acompañantes de Huamán Coronado intenta apartarlo del grupo de personas. El conflicto entre Huamán Peralta y Huamán Coronado había sido expuesto desde el año pasado.

Sobrino y congresista fujimorista Raúl Huamán se denuncian mutuamente por hurto de vehículo

Raúl Huamán Peralta, quien trabaja como colectivero en la ruta Ica-Lima, denunció a su tío, el congresista fujimorista Raúl Huamán Coronado, por haberle arrebatado su automóvil, un Kia Río de placa BHB-250, el cual representa su principal herramienta de trabajo. Según su versión, en 2019 recibió de su tío pequeños préstamos ocasionales y, como parte de un acuerdo, le entregó temporalmente el vehículo por un año. Sin embargo, al finalizar ese plazo, cuando intentó recuperarlo, el legislador dejó de responderle o le exigió que formalizara la transferencia del auto a su nombre.

Debido a la negativa de su tío a devolverle el vehículo, Huamán Peralta decidió recuperarlo cuando lo encontró en un lavadero en 2020. No obstante, en 2021, mientras se encontraba en Ayacucho, fue denunciado por hurto del mismo automóvil y detenido por la Policía Nacional. Posteriormente, la unidad fue puesta bajo custodia de la División de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos de la Policía Nacional del Perú (Diprove) y, según su testimonio, terminó en manos del congresista, a pesar de que los registros oficiales indican que el automóvil pertenece a él y a su madrastra, Cleofe Gutiérrez Montes. Frente a esta situación, el colectivero decidió denunciar a su familiar por apropiación ilícita y por denuncia calumniosa, ya que sostiene que el hijo del parlamentario actualmente maneja el vehículo en Ica.

Por su parte, Raúl Huamán Coronado respondió en su momento con duros calificativos hacia su sobrino, acusándolo de ser "mentiroso" y "malagradecido". Según su versión, todo comenzó con un préstamo de 5.000 soles para reparar el vehículo y, al notar que el joven no podía pagar, ambos acordaron verbalmente la venta del auto por 28.000 soles, además de haberle entregado 3.500 soles adicionales para que iniciara un negocio de autolavado. Asegura contar con recibos que respaldan los pagos y afirma que la denuncia por robo fue archivada. Asimismo, anunció que ha presentado una demanda por difamación y calumnia, solicitando 500.000 soles como indemnización, dinero que, según él, donará a un asilo de ancianos. No obstante, Huamán Peralta niega haber recibido dicha suma y rechaza haber pactado la venta del automóvil.

