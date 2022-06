Keiko Fujimori dice que “todavía” no está en sus planes postular por cuarta vez a la presidencia

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó este sábado que “todavía” no está en sus planes presentarse una vez más como candidata a la presidencia de la República. La exaspirante a Palacio sostuvo que no sabe “qué pasará en los próximos meses o años”.

En declaraciones a Canal N desde Loreto, Fujimori Higuchi indicó que llegó a dicha región en el marco de los comicios municipales y regionales de este año, y no con miras a una nueva postulación presidencial.

“Yo estoy aquí en Loreto, no he venido a hacer campaña. He venido como presidenta del partido a apoyar a los candidatos de Fuerza Popular que están participando de las elecciones municipales y regionales. No está dentro de mis planes todavía participar (en los próximos comicios generales). Yo no sé qué pasará en los próximos meses o años. Es muy difícil predecir la coyuntura”, precisó.

De presentarse en los próximos comicios generales, sería la cuarta ocasión en la que Keiko Fujimori tienta la primera magistratura.

En las elecciones de 2011, la hija del exdictador Alberto Fujimori accedió a la segunda vuelta junto a Ollanta Humala, quien ganaría el balotaje.

Cinco años después, volvería a aspirar sin éxito a la presidencia. No obstante, durante la campaña, se comprometió a que en el 2021 no habría ningún candidato que se apellide Fujimori, promesa que no cumplió.

El último fracaso electoral de la lideresa naranja fue contra el actual presidente Pedro Castillo. Ante su inminente derrota, denunció sin mostrar alguna prueba fehaciente que hubieron “irregularidades en mesa”, por lo que inició una campaña para desconocer los resultados electorales.

Chacón: “Keiko insistirá cuarta, quinta y sexta vez para ser presidenta si Fuerza Popular lo decide”

La excongresista Cecilia Chacón sostuvo que Keiko Fujimori se presentaría una “cuarta, quinta y sexta vez” como candidata a la presidencia de la República. Pese a que su único cargo en el Estado fue el de parlamentaria, considera que la presidenta de Fuerza Popular cuenta con la experiencia para asumir el Poder Ejecutivo.

“Ella (Keiko Fujimori) va a insistir una cuarta, quinta y sexta vez (en postular para ser presidenta) si así el partido (Fuerza Popular) lo decide en una elección interna. Si el partido y los militantes fujimoristas así lo deciden, entonces sí (Keiko será la candidata)”, dijo Chacón en entrevista con Canal N.