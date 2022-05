Presidente del JNE: El objetivo de Zamir Villaverde es sacarme de la institución

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, señaló que Zamir Villaverde, bajo prisión preventiva por 24 meses, tendría como objetivo lograr un cambio en el más alto cargo de la institución que preside al sacarlo del puesto y poner en su lugar a alguien “más amable” a los intereses que están detrás del empresario.

“No sé qué le aconsejarán a partir de estas afirmaciones. De repente le aconsejan que gire un poquito o mucho para seguir dando novedades televisivas para poder perjudicar todo lo que pueda a la cabeza del JNE”, declaró a Exitosa.

En este sentido, Jorge Luis Salas Arenas reiteró que el objetivo de Villaverde es sacarlo del cargo: “(¿El objetivo es sacarlo del JNE?) No me cabe duda. No sé si (para poner) a alguien más amable, pero sí para retirarme del JNE. De eso sí no me cabe ninguna duda”, agregó.

PUEDES VER: Vladimir Cerrón ya tiene un habeas corpus que podría llegar al nuevo Tribunal Constitucional

Zamir Villaverde declaró ante la Comisión de Fiscalización

El último martes 17, Zamir Villaverde aseguró —ante la Comisión de Fiscalización— que el presidente de la República, Pedro Castillo, conversaba con el titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, hasta antes de que se conocieran los resultados de los últimos comicios generales.

“Yo fui testigo presencial de cómo, hasta los dos últimos días que se sepan los resultados, cómo conversaba el presidente (Castillo) con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones”, declaró desde su encarcelamiento solicitado en el marco de las investigaciones que se le siguen por el caso Puente Tarata III.