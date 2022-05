Aníbal Torres calificó de “burla” declaraciones de Karelim López ante Comisión de Fiscalización

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, cuestionó y calificó como “una burla” las declaraciones que brindó la empresaria Karelim López, investigada por la Fiscalía, quien sostuvo que el primer ministro se reunió en privado con el exfuncionario Bruno Pacheco para sugerirle abandonar el país.

En su presentación ante la Comisión de Fiscalización, el jefe del Gabinete Ministerial sostuvo que la aspirante a colaboradora eficaz dio hasta siete versiones sobre el encuentro entre Torres Vásquez y Pacheco Castillo, pero que hasta el momento no ha presentado alguna prueba. En ese sentido, le exigió entregar las grabaciones que supuestamente tiene en su poder.

“Son siete versiones sobre el mismo hecho. Lo que se debería exigir a la señora (Karelim López) es que presente las pruebas. ¿No dice ella o (Bruno) Pacheco que han grabado? (...). Incluso, la señora habla de mi intención, de que yo he sido beneficiado para que sea premier. Es una burla de ella contra la autoridad fiscal, allí como presunta colaboradora. Es una burla con los miembros de la comisión, (a los) que les dices muchas cosas sin presentar pruebas ”, contestó Aníbal Torres.

Por otro lado, el primer ministro aceptó que se reunió a solas y a título personal -tras pedirle a su hijo que abandonara el auto donde se encontraban- con el ex secretario general del Despacho Presidencial en la última semana de noviembre del 2021 -cuando era ministro de Justicia- para conocer el por qué guardaba 20.000 dólares en el armario de un baño en Palacio de Gobierno.

En efecto, admitió que recibió al exfuncionario en su vehículo, que estaba estacionado en una calle de San Borja, luego de ser contactado por una mujer, a la que no pudo identificar. No obstante, alegó que nunca le ofreció la salida del país, como denunció Karelim López. Asimismo, comentó que no le comunicó al presidente Pedro Castillo al respecto.