Empresarios le dicen no a la constituyente y piden llamar al Consejo de Estado

“¿Acaso es fácil hacer empresa en el Perú? ¿Quién le ha dicho a Ud. que es fácil hacer empresa si las reglas de juego no son las más propicias? ¿Sabe que es el amor a la patria lo que nos motiva a empujar la rueda productiva? Lo único que le pedimos a Ud. es que no considere el plan A y le damos un aporte, el plan B, que significa dar un giro de 180 grados a sus decisiones y un cambio de gestión”. Ese fue el mensaje dirigido al presidente Castillo por parte de la presidenta de la Asociación Nacional Pyme Perú, Ana María Choquehuanca, en el evento Empresarios Unidos por el Perú, en el emporio comercial de Gamarra, donde se rechazó de manera unánime el proyecto del Ejecutivo de convocar a una asamblea constituyente.

Ese tono de Choquehuanca fue el que prevaleció entre los empresarios y microempresarios reunidos en La Victoria, que se manifestaron además en un comunicado sobre “la crítica situación del país”, la atención “prioritaria a los temas urgentes” y el rechazo a la constituyente “porque no solucionará los problemas inmediatos y genera un clima de incertidumbre, que afecta las inversiones”.

Clima de estabilidad

En el comunicado, que lleva la firma de 200 representantes de gremios, asociaciones y conglomerados a nivel nacional, se exigen las condiciones necesarias para generar empleo, así como generar un clima de estabilidad para atraer inversiones que generen trabajo en las regiones.

Los firmantes, entre ellos los de Gamarra, Adex, Cámara de Comercio de Lima, Canatur, Confiep, SNI, SNMP, SNP, Perucámaras, entre otros, criticaron las políticas económicas del Gobierno de Castillo y rechazaron el proyecto de la constituyente.

“No solucionará los problemas que sufre la población ni mejorará la calidad de vida de los peruanos; por el contrario, su solo anuncio ya generó un clima de incertidumbre que afecta las inversiones”. También solicitan la convocatoria “inmediata” al Consejo de Estado.

En la conferencia, varios pidieron al presidente que dé un paso al costado si no se siente capacitado para estos retos.

En el comunicado igual solicitaron políticas públicas que aseguren la urgente reactivación de las micro y pequeñas empresas que representan el 99,5% de las unidades empresariales del país y que generan millones de empleos.

“En Gamarra generábamos más de S/ 1.000 millones al año en impuestos, ahora no podemos ni llegar a la mitad. Teníamos casi 40 mil microempresarios, que día a día luchaban por salir adelante. Ahora casi el 50% ha quebrado. Generábamos más de 100 mil puestos de trabajo directos, hoy no hemos podido recuperar ni el 50%”, señaló Susana Saldaña, presidenta de la Asociación de Empresarios de Gamarra.

El presidente de la Cámara de Cuero y Calzado de La Libertad, Vladimir de la Roca, dijo: “Necesitamos tener estabilidad, certidumbre, con decisiones políticas positivas, no como ahora, donde más se piensa en una nueva Constitución”.

A su vez, el presidente de la Cámara de Comercio de Arequipa, Luis Caballero, dijo: “Tenemos agricultura, minería, ¿qué no está funcionando? Es el Ejecutivo. No puede ser que teniendo recursos no podamos ejecutar proyectos, no podamos atraer inversión privada”.

Productivo

Reglas. Román Miu, coordinador de la Plataforma de Gremios Mipymes, dijo: “Presidente, acá está el pueblo productivo. Somos 10 mil inversionistas de 4 millones y medio de mypes y damos trabajo a 13 millones de personas. Necesitamos reglas claras y no confrontaciones”.

Reacciones

Ana María Choquehuanca, exministra, Pyme Perú

“Estamos aquí para extenderle la mano y decirle que queremos ayudar a resolver los problemas del país, pero sobre todo pedirle que nos deje seguir trabajando y generando riqueza en el país”.

Eduardo Ojeda, Pdte. C. Comercio de Ica

“Estamos viviendo paros y huelgas en Ica... Las tomas hacen mucho daño al agro. Los inversionistas no están viniendo a Perú e Ica, se están yendo a Ecuador, Chile... La receta no es cambio de Constitución”.

Luis Caballero, Pdte. C. Comercio de Arequipa

“Muchas veces no es importante el qué sino el para qué... ¿Y para qué una asamblea constituyente? ¿Para qué unas nuevas reglas? ¿Acaso eso va a hacer que el Ejecutivo sea mucho más eficiente?”.