Edward Málaga-Trillo rechaza la posibilidad de ser el próximo ministro de Ambiente

Luego del último pronunciamiento del mandatario Pedro Castillo en donde confirmó que habrá una reestructuración del gabinete ministerial, se vocearon nuevos candidatos para asumir las carteras ministeriales. Uno de ellos fue el congresista del Partido Morado, Edward Málaga, quien a través de su cuenta oficial de Twitter se pronunció al respecto y desmintió que exista una posibilidad de que él sea el próximo titular de Ambiente.

“Una persona del entorno presidencial me preguntó por teléfono si yo asumiría el MINAM. No hubo una propuesta formal. De cualquier modo, la respuesta es no. No soy el más preparado para ese cargo y mi postura respecto al gobierno es muy clara. Nos vemos en las marchas”, se lee en la publicación que hizo el congresista el último 4 de febrero.

No obstante, el congresista no solo rechazó este rumor, sino que dejó muy en claro que no está de acuerdo con el Gobierno del jefe de Estado, Pedro Castillo Terrones, con la frase “nos vemos en las marchas”.

Como se sabe, el congresista Málaga-Trillo fue uno de los que tuvo más actividad respecto al derrame de petróleo causado por la refinería la Pampilla de Repsol, en donde se desprendieron más de 11 mil barriles de crudo en el mar de Ventanilla.

Incluso, el neurobiólogo y político peruano acudió al lugar de los hechos para conversar con el capitán de navío y apoyar a las autoridades locales. A propósito de ese tema, y por su conocimiento de la ciencia; sin embargo, todo habría quedado en rumores, tal cual lo señaló el propio congresista.