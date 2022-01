Poder Judicial absolvió a Paola Ugaz de demanda de difamación

El Poder Judicial absolvió a la periodista y escritora Paola Ugaz de la demanda de difamación que entabló el director del portal La Abeja, Luciano Revoredo, luego que ella denunciara que en dicho medio medio la estaban difamando.

“Alegan que yo digo que es un blog difamatorio, donde me dicen cínica, mentirosa, corrupta, me acusan de comercializar uranio, de lavado de activos, de formar parte de una organización criminal, sin presentar ninguna prueba. Por solo decir que es difamatorio, el juez del noveno juzgado Rómulo Chira me abrió proceso por difamación. Es decir, el mundo al revés”, denunció en aquella ocasión Ugaz cuando se le apertura investigación