María del Carmen Alva: “No creo que haya un ánimo de vacar al presidente Pedro Castillo”

La presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, consideró que dentro del Parlamento no existe el ánimo de destituir al presidente Pedro Castillo. La titular del Legislativo también aseguró que la Mesa Directiva será imparcial en la dirección de la sesión plenaria de este martes, en la que se debatirá la admisión de la moción de vacancia.

“Yo no voto, yo dirijo y yo no opino al respecto (de la moción de vacancia). No creo que, de los 130 congresistas, haya un ánimo de vacar al presidente. Lo que creo es que se requiere transparencia, comunicación, trabajar por la gobernabilidad y poner paños fríos en estos momentos”, declaró Alva en entrevista con Canal N.

Al ser consultada si se proyecta asumiendo las riendas del Poder Ejecutivo tras una eventual destitución de Castillo Terrones y la vicepresidente Dina Boluarte, Alva Prieto afirmó que “eso es un supuesto”.

“Eso es un supuesto, no estamos dentro de esos supuestos. Recién mañana vamos a admitir la moción de la vacancia, ni siquiera están seguros esos 52 votos así que esperaremos a ver que pasa mañana”, agregó.

“Les garantizo que seguiremos el procedimiento que corresponde. La presidencia de la Mesa Directiva lo garantiza. Garantiza imparcialidad y seguiremos lo que establece el reglamento del Congreso y la Constitución. Lo que queremos es transparencia y tranquilidad para todos”, añadió la titular del Legislativo.

María del Carmen Alva: Pedro Castillo debe explicar reuniones en Breña

En otro punto de la entrevista, María del Carmen Alva calificó los cuestionamientos al mandatario Pedro Castillo en torno a las presuntas reuniones extraoficiales fuera de Palacio de Gobierno como “preocupantes”. También instó al jefe de Estado a brindar mayores explicaciones.

“Estos temas de Breña, definitivamente, el presidente debería aclararlos. El país espera un pronunciamiento y aclaración del presidente, es lo que corresponde. Debe ahondar más y explicar este tema. El tema exige por transparencia una explicación mayor”, apuntó.

En ese sentido, Alva Prieto precisó que la moción, cuya admisión se debatirá en la sesión plenaria de este martes, no incluye los encuentros de Castillo Terrones con empresarios y altos funcionarios en una casa del pasaje Sarratea de Breña.

“La moción de mañana es sobre los temas anteriores a estos sucesos. Así que yo creo que por voto propio él (Pedro Castillo), o su abogado, podría hablar de ese tema. Sería conveniente”, comentó.