Betssy Chávez: “Se les va cayendo la pantomima de ser demócratas a los golpistas de campaña”

La ministra de Trabajo (MTE), Betssy Chávez, cuestionó la adhesión de las bancadas de oposición a la propuesta que realizó el último jueves 18 de noviembre la congresista de Avanza País Patricia Chirinos para promover una vacancia en contra del presidente Pedro Castillo. En este sentido, señaló que las verdaderas intenciones de los que no aceptaron la victoria del jefe de Estado en las Elecciones Generales 2021 es desestabilizar el Gobierno.

“Hasta que se les va cayendo la pantomima de ser demócratas a los golpistas de campaña , que —lejos de apostar por fortalecer el Estado— piensan en intereses subalternos. Sean francos, nunca aceptarán los resultados y seguirán balbuceando el golpe”, publicó en su cuenta de Twitter.

Patricia Chirinos parecía no contar con el apoyo de los congresistas para conseguir las firmas, ya que, luego de su petición en el hemiciclo durante la sesión del pleno, varias bancadas como Acción Popular, Podemos, Juntos por el Perú, congresistas del Partido Morado, Perú Libre y Alianza para el Progreso (APP) se pronunciaron en contra de esta.

Bettsy Chávez opinó mediante su cuenta de Twitter. Foto: Captura

No obstante, los legisladores de Avanza País se han sumado a este pedido y también lo hicieron este viernes 19 de noviembre los de la bancada de Renovación Popular.

“Ahora temprano he hablado con la congresista Chirinos. Me está enviado la moción de vacancia para que la pueda ver y vamos a adherimos (al pedido) . No estamos en contra de ninguna medida que se haga para tratar de ordenar la situación política del país”, manifestó el vocero Jorge Montoya en declaraciones a la prensa.

Fuerza Popular se unió a la moción de vacancia

Por su parte, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció en ese sentido y aseveró que el grupo parlamentario naranja va a respaldar la moción de vacancia contra Castillo Terrones.

“En Fuerza Popular creemos que este Gobierno viene demostrando una permanente incapacidad para conducir el país. Por ese motivo, la bancada de Fuerza Popular ha decidido firmar la moción de vacancia presidencial”, publicó en su red social.