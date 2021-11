Flor Pablo: Ampliación del bachillerato automático hasta el 2023 es una medida populista

La congresista de la bancada Somos Perú - Partido Morado Flor Pablo criticó que se apruebe la ampliación del bachillerato automático para todos los universitarios que concluyan sus estudios de pregrado hasta el año 2023, cuando se había previsto en un inicio que la medida solo tuviera vigencia hasta el 2022.

“Lamentablemente, esto lo ha aprobado el pleno. También, hay que decirlo, es una medida populista. Alienta a una cultura que tenemos que romper en nuestro país, una cultura de informalidad; del amiguismo y de la informalidad . ¿Cómo se cambia eso? Apoyando la reforma universitaria, que busca calidad y excelencia”, declaró a Exitosa.

La parlamentaria tenía una postura a favor de la medida sobre el bachillerato, siempre que esta se aplicara solo hasta el 2022. En ese sentido, Flor Pablo argumenta que recién transcurrido ese año es que debería evaluarse la situación de la pandemia, y así determinar si resulta oportuno extender el plazo.

“No podemos bajar la exigencia. El bachillerato se eliminó de la Ley Universitaria porque eso le resta exigencia a la formación universitaria. […] No decimos que no al bachillerato automático porque tenemos la pandemia enfrente; se pudo ampliar por un año, pero no por dos años más ”, agregó.

En ese sentido, la parlamentaria advirtió también que, con esta decisión, se estaría perjudicando a más de un millón de jóvenes universitarios , quienes no estarían desarrollando de manera eficiente sus capacidades de investigación, análisis, argumentación lógica, entre otros aspectos importantes en los que se enfoca la educación superior.

Así fue la votación sobre el bachillerato automático

El Congreso de la República aprobó extender el bachillerato automático hasta fines de 2023 con 84 votos a favor, 11 en contra y 10 abstenciones. Por ello, los estudiantes ya no tendrán que presentar un trabajo de investigación para obtener este grado académico.

