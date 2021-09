Pedro Castillo niega ideología senderista en su Gobierno

El jefe del Estado, Pedro Castillo, negó explícitamente que su Gobierno esté adherido a la ideología senderista y adelantó que así lo hará en todo el país, y también en su primer viaje internacional que tendrá en el cargo.

“Rechazo rotundamente los actos no solamente de corrupción, sino también de terrorismo. No podemos seguir en estos dimes y diretes. ¿Que tenemos ideología senderista? Falso, totalmente falso. Somos campesinos, maestros y ronderos. Lo diré en cualquier rincón del país y en Estados Unidos la próxima semana”, remarcó ayer en la ceremonia por el Día de la Identidad Tacabambina.

También reiteró su rechazo a los actos de terrorismo en el país. Castillo hizo esta precisión ante los señalamientos de periodistas y de la oposición de que Palacio estaría penetrado por el Movadef, especialmente de personas de su entorno involucradas con Sendero Luminoso, como su ministro de Trabajo, Iber Maraví, entre otros.

Esta situación ha crecido tras la muerte de Abimael Guzmán, al no haberse dado de forma inmediata un mismo mensaje del Ejecutivo.

Ya en la tarde, Castillo inauguró un local de la UNACH y, tras ponerse la vestimenta típica del distrito, envió un mensaje a la oposición.

“Me siento tan orgulloso de llevar este poncho chotano, que no voy a permitir que me lo pisen. Llevo en la mano esta binza para, en nombre de los ronderos de Chota, controlar en mi Gobierno los actos de corrupción y el terrorismo”, mencionó.

Agregó, además de dar promesas como la “recuperación” del gas de Camisea, que seguirán con los objetivos marcados en su gestión, centrándose en la salud, el retorno a las clases presenciales y la lucha contra la delincuencia.

“Algunos no han entendido que los primeros días de Gobierno son para garantizar la vida y salud. No hemos estado entretenidos en otra cosa. No vamos a permitir que gente insensible a la necesidad del pueblo nos ponga la agenda”, enfatizó.