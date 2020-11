Bancadas a favor de la vacancia definirán su voto tras presentación de Martín Vizcarra

La exposición del presidente de la República, Martín Vizcarra, frente al Pleno del Congreso para hacer uso de su defensa ante la moción de vacancia en su contra será primordial para su continuidad en el cargo.

Con 60 votos a favor, 40 en contra y 18 abstenciones se aprobó por mayoría la admisión a debate de la moción de destitución contra Vizcarra. El Parlamento citó al jefe de Estado para el próximo lunes 9 de noviembre a las 10.00 de la mañana para que brinde sus descargos.

Congresistas de Unión por el Perú (UPP), Somos Perú, Acción Popular, Frente Amplio, Podemos Perú y Fuerza Popular votaron a favor la referida moción. Mientras que la bancada del Frepap fue la única que votó en abstención. La República se comunicó con legisladores de dichos grupos parlamentarios y revelaron cuál es su panorama respecto a la presentación del mandatario.

Desde UPP, Rubén Ramos Zapana indicó que el vocero de su grupo, José Vega, aún no ha comunicado si habrá una reunión previa al próximo lunes. Además, resaltó que su posición a favor de la destitución de Martín Vizcarra no ha variado . No obstante, reconoció que es muy poco probable que se llegue a los 82 votos necesarios para aprobar la vacancia presidencial.

“Eso ya se conoce de nuestra clase política. (...) Creo que va a pasar como lo que ocurrió en la primera moción de vacancia, conociendo a nuestra clase política un día dicen sí, otro día dicen no... yo veo poco probable que se llegue a los votos necesarios”, sostuvo.

Jim Ali Mamani, congresista no agrupado, destacó que su votación se definirá luego de escuchar las respuestas del presidente. Asimismo, coincidió con Ramos Zapana en que no se conseguirá los 82 votos necesarios. “Viendo la cantidad de votos que se lograron para la admisión, que fueron 60, ahora para el lunes dudo mucho, pero no sabemos qué podría ocurrir en estos días”, dijo.

Cuatro legisladores de Somos Perú votaron a favor de la vacancia y, según Mariano Yupanqui, para la sesión del debate se repetirá la figura del “voto a conciencia”. “Yo imagino que el lunes muy temprano nos podremos reunir para definir algunos aspectos. Igual, nos han dejado a conciencia de cada congresista su votación. El partido como tal se ha mostrado en contra de la vacancia; sin embargo, cada congresista está evaluando de acuerdo a su análisis”, expresó.

“Es complicado decir si se tiene los [87] votos. Yo no he tenido ninguna comunicación con otra bancada y asumo que todos estamos esperando hasta el lunes para escuchar al presidente y definir cómo se votará. Mi voto será de acuerdo a lo que diga en su defensa ”, agregó.

“Nosotros ya hemos asumido una posición para la admisión de la vacancia y la mayoría de mi bancada tomó la decisión de apoyar este acto principista y razón a ello vamos a escuchar al presidente —y esperamos que venga [al Congreso]—. En razón a ello, la bancada se reunirá y tomará una decisión sobre su voto”, sentenció Lenin Checco, del Frente Amplio.

En Podemos Perú se espera escuchar las respuestas de Martín Vizcarra para luego reunirse y decidir un voto en bloque, conforme adelantó el vocero Aron Espinoza. “Luego de la exposición del Ejecutivo, la bancada tendrá una breve reunión y vamos a determinar cuál es nuestra posición”, ratificó.

Otto Guibovich, vocero de Acción Popular, puntualizó que su agrupación se reunirá este viernes 6 o sábado 7 y “ahí determinaremos cuál es nuestra posición como bancada”, acotó.

El Frepap, que alberga a 15 congresistas, votó en abstención para la admisión de la vacancia. María Retamozo, vocera alterna, precisó que tendrán una reunión, pero consideran “importante escuchar al presidente, la decisión la daremos a saber luego de ello”, concluyó.

