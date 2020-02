El resumen político: los hechos más destacados de esta semana

15 meses para Keiko Fujimori

De vuelta a Chorrillos. El último martes el titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, Víctor Zúñiga Urday, dictó 15 meses de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori disponiendo su inmediata detención.

En efecto, el magistrado encontró elementos de convicción que configuran “sospecha grave” para determinar que es conveniente que Keiko Fujimori cumpla prisión preventiva a fin de que no obstruya a la justicia, mientras la Fiscalía prepara la acusación en su contra.

Asimismo, anunció que la prisión preventiva se cumplirá el 27 de abril del 2021. Fecha en la que la excandidata presidencial del fujimorismo recibirá sentencia y ya no saldría en libertad. Finalmente, Keiko Fujimori fue trasladada al Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos para cumplir la media impuesta por el Poder Judicial.

Luciana León se allana

Investigada. La excongresista aprista, Luciana León, recibió el último jueves una orden de impedimento de salida del país por 36 meses, a pedido de la Fiscalía de la Nación, que dirige la doctora Zoraida Ávalos, titular del Ministerio Público.

La orden fue dictada por el juez supremo de investigación preparatoria Hugo Núñez Julca, en el marco de la investigación que se sigue contra Luciana León al considerarla como parte de la organización criminal Los Intocables Ediles.

Posteriormente, Bryan Kabsther, abogado de León Romero, informó que la exparlamentaria se allanará al pedido de impedimento de salida del país que interpuso la Fiscalía en su contra ante el Poder Judicial.

Acto continuo, el letrado entregó al juzgado que preside el magistrado Núñez Julca, los pasaportes personal y diplomático que Luciana León, en su calidad de parlamentaria, tenía.

Yehude Simon en problemas

Para su reelección. El exrepresentante de la empresa Odebrecht en Perú, Jorge Barata, confesó la entrega de 300 mil dólares a la campaña de reelección del exprimer ministro Yehude Simon -proveniente de la Caja 2 de la constructora- cuando éste era gobernador regional de Lambayeque entre el 9 de abril y 4 de junio durante la segunda vuelta el 2006, además del 19 de noviembre de ese mismo año.

De acuerdo a fuentes de La República, la constructora brasileña Odebrecht no solo apoyó con dinero a la campaña de Yehude Simon, sino también con apoyo profesional, pues se habría contratado a la encuestadora Vox Populi para investigación de opinión pública referente a la intención de voto en la región.

En otro momento, Yehude Simon, negó haber recibido dinero de Jorge Barata para su campaña de reelección en dicha región. De igual manera, aseguró que en una investigación previa, la Contraloría lo exime de cualquier responsabilidad.

“Primero hay que decir que hace 15 días, la Contraloría General de la República investigando Olmos no me encontró ninguna responsabilidad administrativa, civil o penal por tanto no favorecí a Odebrecht. Segundo, yo nunca recibí dinero del señor Barata y lo él ha dicho es que ha contribuido a mi campaña a través de 2 personas”, manifestó Simon en Canal N.

¿Seguirá mudo?

Piden 36 meses. Luis Castañeda Lossio, exalcalde de Lima, fue incluido en el pedido de prisión preventiva de 36 meses junto a José Luna Gálvez, excongresista y fundador del partido Podemos Perú; y Giselle Zegarra, exgerenta de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad de Lima, planteado por la Fiscalía al Poder Judicial.

La solicitud, a la que tuvo acceso La República fue presentada por la fiscal Milagros Salazar, integrante del Equipo Especial Lava Jato, el último jueves ante el Poder Judicial. En el documento se indica esperar la programación de la fecha para la audiencia en la que se evaluará este pedido, lo más pronto posible

Actualmente, los tres exfuncionarios cumplen impedimento de salida por el plazo de 18 meses; sin embargo, la representante del Ministerio Público sostuvo que existe peligro de “reintegración de la presunta organización criminal”. Además, sostiene que identificó acciones de resistencia a la autoridad.

9 bancadas en el Congreso

Nuevo periodo. Al 99.99% de actas procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) hasta este sábado, entre los partidos que ya tienen asegurada su presencia en el nuevo Congreso 2020-2021 estarían: Acción Popular, Podemos Perú, Partido Morado, Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap), Unión por el Perú, Frente Amplio, Fuerza Popular y Somos Perú.

Siendo el partido de la lampa el de mayor votación a nivel nacional con 10.20% (1,391,958 votos), seguido del Frepap con 8.24% (1,114,472 votos) y quedando tercero el partido de César Acuña con 8.09% (1,094,196 votos).

Es preciso indicar que estos partidos políticos superaron la valla del 5% en estas elecciones que impone la Ley Orgánica de Elecciones. Del mismo modo, Daniel Urresti es el congresista con más votos al obtener 485 mil 322 al 79,56 % de actas contabilizadas y 98,93 % de actas procesadas por la ONPE.

En el caso de Juntos por el Perú, no habría pasado la valla pues hasta el momento, con más del 99 % de actas procesadas, la mencionada agrupación solo acumula un aproximado de 4.6 % de respaldo en las urnas.