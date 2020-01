Enrique Fernández Chacón: “Iniciaremos el debate para cambiar la política económica”

¿Cuál fue su aporte como miembro de la Asamblea Constituyente de 1978?

Veníamos de un momento muy importante donde los trabajadores y sus gremios eran muy fuertes. Habíamos tenido muchas conquistas laborales. Mi gran preocupación fue que se reivindicara el derecho a la huelga, al trabajo y la estabilidad laboral. Por eso se hizo un capítulo económico con esas características.

¿Por qué, históricamente, no hay una izquierda unificada?

La izquierda de esos años expresaba al movimiento obrero, por eso se logró 30 escaños de los 100. Esa situación cambió cuando se desmonta la política económica de sustitución de importaciones y esa clase obrera desapareció. Después de la Izquierda Unida, hubo problemas de caudillaje y siempre hubo disidencia.

¿Qué izquierda tenemos ahora?

Una izquierda diseminada que no entiende que lo anterior ya acabó y que lo nuevo son los movimientos sociales. La preocupación del Frente Amplio es ligarse a ellos. Los otros no entienden. No se trata de juntar sellos de partidos de izquierda.

¿Por qué se estigmatiza a la izquierda con el terrorismo?

Porque desgraciadamente Abimael Guzmán se declara marxista, leninista, maoísta. No hay nada más irreal que una izquierda terrorista. Eso no existe y nunca existió por una razón muy simple, porque para matar necesitas a 5 tipos organizados y para organizar un país, 30 mil personas. El estigma de hoy tiene que ver con el miedo y los ventarrones de la experiencia Bolsonaro.

¿Pasarán la valla?

Sí, porque somos los que expresamos mejor la necesidad de cambio, que no es una palabra sino la constatación de que esta política económica se sostiene de una estructura legal que sustenta la desigualdad.

¿Qué haría de llegar al Congreso?

Me sentiría satisfecho si logramos iniciar el debate público de cambiar la política económica y la estructura política que la sostiene. Este tipo de relación que hay para producir que degrada al hombre y le quita todos sus derechos. ¡Cómo es posible que alguien que trabajó menos de 20 años no pueda jubilarse y le roben toda su aportación! Haré una gran cruzada por pensiones justas.

¿Cómo sacará adelante este proyecto?

Queremos que se convoque una Asamblea Constituyente. Al margen de lo que se pueda decidir en el Congreso, depende lo que diga la calle que está decidiendo muchas cosas.

¿Podrían aliarse con JPP por este propósito?

Posiblemente, no solo con ellos sino con todas las corrientes políticas que quieran. Pero una Asamblea Constituyente tiene que hacerse con todas las expresiones de las nacionalidades que hay en el Perú.

¿Qué reformas revisaría?

La reforma política. ¿Es democrático que un partido que saca 38% tenga más del 50% de representación en el Congreso?, ¿cómo es eso de la cifra repartidora que hace ganador al que pierde y al revés? Eso hay que discutirlo.

¿Cuál es su posición sobre el voto preferencial?

Debe mantenerse porque siempre son las urnas donde se determina quién va y quién no. Ahora, si fuéramos partidos fuertes, allí la organización política tendría el derecho de poner el orden de los candidatos.

¿Renunciaría a su inmunidad?

Estoy a favor de que se mantenga. Los que investigamos y tenemos ideas distintas tenemos derecho a que no se nos juzgue. ¿Quién va a levantar la inmunidad? ¿La Corte Suprema que está tan cuestionada como el Congreso?

¿Cómo debe elegirse el Tribunal Constitucional (TC)?

Los congresistas no deben elegir al TC porque están comprando a su futuro candidato para cuando hagan sus trapacerías. Quien debería elegirlo es el pueblo organizado.

¿Apoyarán la iniciativa de partidos, como el APRA, de vacar a Vizcarra?

No se puede ir al nuevo Congreso por la revancha del cierre del Congreso. Nosotros vamos a encarar los problemas del país.

¿Cómo financia su campaña?

Nos autofinanciamos. No recibo nada y no le pido nada a nadie. Para hacer política no hay que tener plata sino propuestas y militancia.