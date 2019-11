Mauricio Mulder dice que Del Castillo se opone a su candidatura porque "le tiene bronca”

El exparlamentario Mauricio Mulder señaló que la razón por la que su colega partidario Jorge del Castillo se opone a su candidatura por el número 1 en la lista del Partido Aprista Peruano (Apra) para el Congreso es porque “le tiene bronca”.

Mulder dijo que la diferencia con Del Castillo se debe a que este último no ganó las elecciones para designar a las nuevas autoridades del Apra, celebradas el pasado 27 de octubre.

“(Jorge del Castillo está en contra de mi candidatura) porque me tiene bronca, como le ganamos el Congreso del partido”, declaró Mauricio Mulder en entrevista con el dominical Panorama.

Sostuvo que él no participó de las elecciones internas de la agrupación aprista porque el Comité Electoral decidió que encabezaría la lista, por “designación”, una opción establecida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Efectivamente nunca se me entregó el número 1, lo que hemos quedado es que yo voy a encabezar la lista de Lima, que es prácticamente lo mismo, pero yo no he participado en una selección interna. Todo el mundo sabe que esta era una decisión que se había tomado al amparo del articulo 10 del reglamento del JNE, que permite que hasta una cuarta parte de los candidatos fuera designado directamente”, argumentó.

Agregó que Jorge del Castillo estuvo presente en esa reunión y que él votó a favor de estar decisión. Sin embargo, esta decisión es rechazada rotúndamente por el exjefe de Gabinete de Alan García.

Del Castillo responde a Mulder

Por su parte, Jorge del Castillo anunció que si no se modifica la lista de candidatos del Apra, en el que Mauricio Mulder lidera, se estarían incumpliendo las normas democráticas del partido político.

El también exparlamentario negó que se haya decidido otorgarle a Mulder el numero 1 de la lista, argumentando que “no correspondía”. Señaló que tampoco él participó de una reunión en la que tocaron el tema. Por lo que

“Espero que se corrijan la cosas porque sino está claro que no estarían cumpliendo las normas democráticas”, enfatizó Del Castillo reiterando como irregular el acto de colocarlo como cabeza de lista.

Del Castillo indicó que Mulder participó de las elecciones internas al aparecer en al lista de candidatos, pero que la población aprista no votó por él y quedó en el puesto 10 o incluso en puestos más abajo.

“El militante se somete al proceso interno, tal como se sometió en votación Mulder, que era el número 1 en la lista de candidatos, pero ya el resultado final ya no sabía en qué lugar estaba, en el número 1 no, estaría en el 10 o 12, por ahí”, mencionó.

El ex jefe de la PCM durante el mandato de Alan García agregó que si el Apra critica a Martín Vizcarra de “golpista”, en la administración interna del partido política se actúa “con el mismo comportamiento”.