La crisis codinome

El miércoles 25 de setiembre cuando aún estaba en EEUU, el presidente Vizcarra dio una entrevista a Bloomberg en la que llamó “extremistas” a quienes pedían el cierre del Congreso. No fue un desliz sino más bien un mensaje para los congresistas en diálogo con su premier en esos días.

Del Solar se reunía con congresistas fujimoristas y satélites (Galarreta, Sheput, Vitocho, Iberico, Del Castillo y Velásquez Quesquén) a quienes ofreció poder postular en las siguientes elecciones como parte del Senado; un bocadillo para quienes están urgidos de inmunidad extendida ahora que se vienen los codinomes.

Ese mismo miércoles por la mañana comenzó a circular el predictamen del archivo del proyecto. Mientras Del Solar apuraba el diálogo con esos congresistas para ‘quebrar’ los votos para el archivamiento, sorpresivamente, el mismo miércoles, Rosa Bartra anunció que el predictamen se debatiría al día siguiente, jueves, en la Comisión de Constitución. El apuro de Bartra se tornó desesperación cuando recién llegado Vizcarra de EEUU convocó para el jueves temprano una reunión de urgencia del Consejo de Ministros.

Entonces, Bartra y compañía decidieron no esperar el fallo del 11 de octubre de la Comisión de Venecia (que ellos mismos invitaron el lunes y martes) y aprobar el archivamiento ese jueves antes de que saliera alguna sorpresiva medida del Consejo de Ministros. Tal fue la desesperación que Bartra anunció en la comisión esa mañana que cada grupo de trabajo tendría apenas 5 minutos para exponer y debatir. A Alberto de Belaunde le dio solo dos minutos y medio “por ser accesitario”. Ante estos atropellos, los congresistas de Nuevo Perú, Bancada Liberal y Frente Amplio decidieron retirarse de esa pantomima de debate. La ironía de las gestiones de Del Solar es que fueron tomadas - por los ladrones que creen que todos son de su condición - como dilaciones para encajar un golpe. La misma Luz Salgado criticó así a los parlamentarios que se retiraron de la comisión, “esta (es una) maniobra dilatoria”, dijo.

La ironía es que las conversaciones bienintencionadas para evitar el archivo fueron lo que lo aceleraron. Quebrar el voto del archivo mediante un diálogo paralelo es una estrategia política estándar, pero lo que no ha querido entender hasta ahora Del Solar es que no se pueden aplicar estrategias de política estándar con gentes cuya agenda primaria no es política sino criminal, y que instrumentalizan lo político para lo criminal. Del miércoles 2 al viernes 4 de octubre llega la información de codinomes y estos interlocutores congresales se están jugando la cárcel. Seguir apostando por una conversación política con gente prontuariada o prontuariada-to-be, es inútil y peligroso. No es una conversación política estándar, los códigos son otros, es la criminalización de la política. Del Solar falló al no escuchar a quienes conociendo al enemigo (el fujiaprismo) saben y (no) se cansan de decir que son gente sin palabra, sin moral y sin escrúpulos.

Tras el fracaso de Del Solar, Vizcarra ha tenido que hacer cuestión de confianza casi por obligación; pero las negociaciones de Del Solar en la que ofrecían a los congresistas postular en las nuevas elecciones, han indignado al pueblo, así como (Vizcarra) haberlo llamado extremista por exigir el cierre del antro congresal. Sin embargo, el pueblo tiene claro que entre Vizcarra y los delincuentes el apoyo sigue siendo a Vizcarra. El asunto del lunes es qué llegará primero: ¿la aprobación del TC ad-hoc a la agenda criminal y la vacancia? ¿ O la cuestión de confianza, salvación del TC o cierre del Congreso? Los codinomes necesitan asegurar su inmunidad antes del miércoles. La crisis continúa.