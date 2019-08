Registro de la policía confirma visitas que PPK recibió en su casa

Por: Doris Aguirre

El abogado del exmandatario Pedro Pablo Kuczynski, César Nakazaki, cuestionó el requerimiento del fiscal José Domingo Pérez para que el exmandatario cumpla detención preliminar en un presidio por haber incumplido reglas de conducta.

Como informó La República, el fiscal que investiga a Kuczynski, al hacer una revisión rutinaria del cuaderno de visitas al domicilio de Kuczynski que elabora la Policía Nacional, encontró varios ingresos de exministros y de congresistas de su entorno personal.

Para el fiscal Pérez, al sostener encuentros con dichas personas, Kuczynski vulneró el mandato judicial que dispuso el arresto domiciliario porque el expresidente tiene prohibido “realizar reuniones sociales en el inmueble”, así como efectuar “actividad política directa o indirectamente”, además de tener “comunicación con testigos en todas las investigaciones” de la fiscal. La segunda vicepresidenta, Mercedes Aráoz, una de las frecuentes visitantes, es testigo en el caso seguido al asesor de Keiko Fujimori, Vicente Silva Checa.

“La regla de conducta es: prohibición de hacer reuniones sociales. Lo que el sentido común y la experiencia social permite diferenciar de visitas de amigos, máxime si, como es público, PPK vive hoy solo, pues su familia radica en el extranjero”, arguyó Nakazaki en su cuenta de Twitter.

En desacuerdo

Para el defensor de Kuczynski, el pedido del fiscal Pérez tendría una intencionalidad política. “Uso político, falta de humanidad, ignorancia sobre qué es fibrilación ventricular. Es ilegal e injusta la petición (...) (para el) caso de un imputado anciano y enfermo”, señaló Nakazaki.

Este diario tuvo acceso a una copia del cuaderno del registro de visitas que recibió Kuczynski desde el momento en que comenzó a cumplir arresto domiciliario. En efecto, el documento consigna varios ingresos de Mercedes Aráoz, de congresistas que pertenecieron a la bancada PpK, como Carlos Bruce y Gilbert Violeta, así como de exministros de su gobierno, como Alfredo Thorne, Cayetana Aljovín, Bruno Giuffra, Abel Salinas, Alfonso Grados, Claudia Cooper y del exasesor Freddy Chirinos, entre otros (ver recuadro con la relación).

El congresista Gilbert Violeta expresó que no habría fundamento para variar la detención domiciliaria de Kuczynski. “Es un exceso, no corresponde a una decisión judicial de esta naturaleza. Si Kuczynski estuviera en una cárcel, cualquier persona lo puede ir a visitar, sea congresista o no. Y el hecho que esté en su casa, con mayor razón. Además él no tiene familiares en el Perú”, señaló Violeta.

El legislador de Hernando Cevallos, de Frente Amplio, consideró que debe evaluarse el pedido del fiscal Pérez.

“Me parece que la reunión (en la casa de Kuczynski) se dio para evaluar la situación del Congreso y de la bancada oficialista tras la salida de estos congresistas. PPK tiene prisión domiciliaria, y si ha vulnerado la norma, tiene que ir a la cárcel. Acá nadie tiene corona por el hecho que ha sido presidente. Hay mucha gente que tiene la edad de PPK y está en la cárcel”.

El congresista fujimorista Roy Ventura deslizó una presunta motivación política relacionada con el gobierno. “Kuczynski no tiene muchos familiares cercanos aquí en el Perú, pero tiene amigos cercanos y políticos que lo han visitado. Entiendo que luego de la renuncia de tres integrantes de la bancada del gobierno, la fiscalía está actuando codo a codo con el Poder Ejecutivo para tomar esta decisión”.

Por la mañana de ayer, el abogado César Nakazaki informó que no había sido notificado sobre la solicitud del fiscal José Domingo Pérez, pero en el transcurso de la tarde informó que había recibido una llamada notificándole del hecho. También se le comunicó que el juez que resolverá el caso, Jorge Chávez Tamariz, indicó que emitirá fallo este viernes.

Nakazaki reiteró que el estado de salud de Kuczynski es muy delicado y que el encierro sería contraproducente para su tratamiento cardiológico.

Quiénes son los que visitaron a PPK

- Iván Dibós Mier

- Pedro Grados Smith

- Fabiola Dorich Krapp

- José Miguel Morales Dasso

- María Secada Elguera

- Felipe Ortíz de Zevallos

- Juan Elías Townsend

- Erick Moncada Horna

- Hilton Cerna Alania,

- Natalia Rey de Castro

- Carlos Neuhaus Rizo Patrón

- Rubén Gavino Sánchez

- Daniel Lozada Herrera

- Guillermo Bocángel

- John Chuman Cueva

- En el pedido formulado por el fiscal Pérez, la autoridad señala que se produjeron reuniones conjuntas. Por ejemplo, el 2 de julio confluyeron Mercedes Aráoz, Claudia Cooper y Cayetana Aljovín; y el 6 de agosto Aljovín, Bruno Giuffra y Aráoz.