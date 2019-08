Puno: Gobernador Walter Aduviri a prisión [VIDEO]

Liubomir Fernández

El gobernador de Puno, Walter Aduviri Calisaya, sufrió un duro revés en el día de su onomástico. En la víspera cumplió 39 años. La celebración de su cumpleaños por parte de sus más cercanos colaboradores quedó opacada por la decisión del titular del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Puno, Youl Riveros Salazar. El magistrado declaró fundado en parte el requerimiento de prisión preventiva contra Aduiviri Calisaya, por un plazo de quince días.

El fiscal Juan Monzón Mamani solicitó la revocatoria de comparecencia con restricciones por prisión efectiva por incumplimiento de reglas de conducta que pesaba sobre la autoridad. Estaba obligado a no ausentarse de la región y acudir mensualmente a registrar su huella digital en el libro de comparecencia. Sin embargo, se acreditó que salió fuera del país y la región Puno sin autorización judicial. Ello se dio en 2018 y 2019.

El juez Youl Riveros señaló que el tiempo que dispuso tiene el propósito de garantizar su presencia el 12 agosto en la audiencia de alegatos finales y probable lectura de la sentencia por el caso Aimarazo. Este conflicto estalló en el altiplano en 2011 en rechazo a las concesiones mineras. Aduviri estuvo a la cabeza de las manifestaciones.

El falló será dictado por un juzgado colegiado compuesto por las magistradas Kety Neyra Calderón, Katherine Reyna Cáceres y Shirlay Flores Meléndez.

El magistrado indicó que si bien la autoridad estuvo acudiendo regularmente a las audiencias programadas, al variársele su situación jurídica, lo que se pretende es evitar que vuelva a escapar de la acción de la justicia. Recordó que, tras el primer fallo por el Aimarazo en julio de 2017, Aduviri ingresó a la clandestinidad hasta el 05 de octubre de 2018, fecha que la Corte Suprema anuló la condena de siete años de prisión efectiva y ordenó un nuevo juicio.

Rivero Salazar precisó que su decisión tiene el propósito que no vuelva a fugar de la lectura del fallo, que puede ser absolutoria o condenatoria.

Walter Aduviri no asistió a la audiencia. Su abogado Joseph Trujillo Choquehuanca lo defendió por videoconferencia desde la ciudad de Arequipa. Se desconoce el paradero del gobernador puneño.

Respaldo

La audiencia se llevó a cabo en medio de manifestaciones de solidaridad de decenas de pobladores aimaras que llegaron desde distintas localidades. Consideran que es víctima de persecución política y judicial porque defendió los recursos naturales frente a la actividad minera.

Patricio Illacutipa aseguró que protestarán porque cree que detrás hay una mano negra. “Lo que está sucediendo es una persecución a un líder indígena que lo único que hizo fue defendernos. Pero vemos que el sistema de justicia usa su logística legal para callarlo con el solo propósito de vengarse de él, porque paralizó un proyecto que iba a ser perjudicial para el medio ambiente”, dijo.

Lo reemplazará en el cargo el vicegobernador Agustín Luque Chayña. Este dijo que está preparado para gobernar la región. Indicó que su lealtad es con el “Plan Collasuyo”, que prioriza la agricultura y la defensa de los recursos naturales para fines agrícolas y ganaderos.

Acusan persecución política

Dirigentes aimaras anunciaron que harán un plantón esta semana en las afueras del Poder Judicial. Pedirán que los intereses económicos y políticos no se entrometan en el caso Aimarazo. Milton Cariapaza, asesor del gobernador, indicó que su defensa apelará la decisión, pero de ninguna manera aceptará un encierro porque él no es corrupto ni asesino. Dijo que es víctima del sistema neoliberal que no le gusta que los aimaras protesten en defensa de los recursos naturales.