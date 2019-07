Del Solar al gobernador de Arequipa: No hay lugar para ultimátums

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, insistió en que el gobierno está dispuesto a dialogar de tal forma que "no hay lugar para ultimátums". Fue en referencia a la advertencia lanzada el martes por el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres, quien dio 72 horas al jefe del Estado, Martín Vizcarra, para anular la licencia de construcción del proyecto Tía María. "El gobierno permanece siempre abierto al diálogo. Bajo esta premisa no hay lugar para un ultimátum (...) no tenemos que esperar 72 o 48 horas para comenzar a dialogar y empezar a absolver las inquietudes de los pobladores del Valle de Tambo", expresó el premier.

Argumentó que sobre la base de la historia reciente del proyecto minero se otorgó el permiso a Southern Perú, que se ha comprometido a no iniciar la construcción mientras haya resistencia social.

No obstante, en Islay, Arequipa, se cumplió el tercer día de paro indefinido y su población se alista para radicalizar la medida. Diversos gremios acordaron la apertura de los comercios para que la población se abastezca de alimentos, pues desde hoy el "cierrapuertas" es total. Un grupo de manifestantes incendió llantas y colocó piedras en la Panamericana, en la zona de La Curva y otros ocuparon la vía en el sector de Ventillata, que conduce a Tacna y Moquegua.

En tanto, Elmer Cáceres reiteró su posición y dijo que el presidente Vizcarra tiene ahora 48 horas para anular la licencia a Southern.

Lo responsabilizó por las muertes que pudieran producirse en las protestas. La autoridad viajará hoy a Lima para sustentar su oposición al proyecto. Lo acompañarán unas 30 autoridades locales.

Asimismo, mañana viernes Cáceres presentará un recurso de revisión de la licencia basado en que el tajo estaría en una zona de ecosistema frágil y que la minera no tiene permiso de uso de agua de mar y carece del estudio hidrológico. ❖

Datos