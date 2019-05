Luis Castañeda Lossio: "No me parece bien hablar de Susana Villarán"

El exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio fue abordado por la prensa a su llegada al Congreso, a donde fue citado por la Comisión de Defensa del Consumidor, para consultarle su opinión sobre la situación de Susana Villarán.

"No me parece bien hablar de la señora Susana Villarán", manifestó en un primer momento el exburgomaestre sobre la exalcaldesa de Lima que reconoció haber recibido aportes de Odebrecht y OAS para su campaña del No a la revocatoria.

Luis Castañeda Lossio fue citado por la Comisión de Defensa del Consumidor para responder por los contratos de concesión de las obras Línea Amarilla y el bypass de 28 de julio. Precisamente el primer proyecto también involucra a Susana Villarán.

"Ella está en un problema y no voy a aprovecharme de eso. No quisiera decir nada más al respecto", fue la respuesta del exalcalde de Lima en torno a la orden de 18 meses de prisión preventiva que cumple Susana Villarán.

El exburgomaestre fue citado a la comisión del Congreso que inició de manera informativa solo con la presencia del presidente del grupo, Miguel Elías, y el congresista Pedro Olaechea. Minutos después llegó la parlamentaria Alejandra Aramayo.

Al término de la sesión, Miguel Elías dijo que Luis Castañeda Lossio "respondió satisfactoriamente" y contestó todas las preguntas que tenían formuladas.