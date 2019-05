Premier: “No priorizar proyectos del Ejecutivo es enterrar la reforma”

Extrañeza, sorpresa y reclamo fue lo que manifestó el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, a la Comisión de Constitución del Congreso de la República por haber aprobado este martes un cronograma que recoge más de 130 propuestas de ley sobre reforma política sin priorizar, como lo manda la Constitución, los 12 proyectos enviados por el Ejecutivo. Enfatizó que eso significa "enterrar" la reforma.

"Se ha aprobado un cronograma para ver iniciativas respecto a una reforma política, sin atender lo dispuesto por el artículo 105 de la Constitución, que señala que cuando hay proyectos de ley presentados por el Ejecutivo de carácter de urgencia tienen que recibir un trato preferencial (...) No darles la prioridad a los proyectos que ha presentado el Ejecutivo (...) es enterrar la reforma política", dijo con firmeza el premier en rueda de prensa.

Al ser consultado por La República sobre si cree en la voluntad política del fujimorismo para avanzar en este tema, demandó a esta bancada que "si no les interesa la reforma política, si no les interesa el país, entonces que lo digan abiertamente, pero que no jueguen con que van a defender la reforma hundiéndola en un mar de otros proyectos".

Del Solar no bajó la guardia, y agregó que si la reforma no avanza es porque el Congreso está dando "señales muy alarmantes respecto del compromiso de la Comisión de Constitución y de los partidos de Fuerza Popular y del Apra que han apoyado la aprobación" del referido cronograma.

"En la práctica lo que parecen decir es 'no nos interesa la reforma política'", recalcó.

En ese sentido, hizo un llamado al grupo de trabajo que preside la fujimorista Rosa Bartra a recapacitar, revisar su decisión y atender los pedidos de la ciudadanía para ir en la dirección correcta.

Reiteró que la población tiene que saber quiénes están a favor de la justicia, de un nuevo contexto político que dé paso a un país moderno, con instituciones fuertes y contra la impunidad; y quiénes se oponen a estos cambios con miras al Bicentenario.

"Tenemos, cada día, la oportunidad de demostrar en qué lado de la historia nos estamos poniendo", resaltó el premier.

Sostuvo que los peruanos deben ser conscientes de que los hechos de corrupción que ha vivido el país se deben "en muy buena parte a un sistema político que ha permitido financiamientos opacos y el debilitamiento de las fuerzas políticas por el voto preferencial" y que, por el contrario, una reforma integral es la mejor herramienta para revertir esta situación. ❖

