La falacia de Agustín Laje

En toda época ha existido lo que los griegos definieron como episteme, es decir, un conocimiento que suponía lo cierto, o, eventualmente, lo aceptado por una sociedad, en un tiempo determinado. Y por ello no puedo negar que lo que Agustín Laje, y miles de sus seguidores, llaman “ideología de género”, constituye hoy el “pensamiento políticamente correcto”, como no puedo negar tampoco la intolerancia, que es recíproca, entre sus adeptos y detractores.

Por eso he escuchado varias conferencias de Laje, porque no voy a caer en la soberbia intelectual de denostar aquello que, a priori, identifico como opuesto a mi punto de vista. He visto esta actitud frente al pensamiento de Haya de la Torre, y he escuchado a muchos denostar su Espacio-Tiempo Histórico, sin siquiera leerlo. Para mí, Haya se adelantó a Popper y a la generación de filósofos que, tras la Segunda Guerra Mundial, la emprendieron contra el determinismo científico y el marxista, pero de aquello me ocuparé en otras líneas.

Popper decía que una conclusión solo podía ser cierta si sus premisas también lo eran. El vienés le reclamó a la ciencia una exactitud que ella era incapaz de ofrecer; de allí las bases para desmontar determinismos aún más discutibles como los que pretendían las ciencias sociales y algunas ideologías políticas. Por lo dicho, es evidente que no busco ni la cientificidad, ni la exactitud en mis afirmaciones, y por ello no diré que Agustín Laje parte de premisas falsas, aunque sí equivocadas. De allí el título de esta reflexión.

Laje sostiene que los Derechos Humanos son parte de la agenda de una nueva izquierda que, desde mayo del 68, intercambió sus reivindicaciones socio-económicas por otras culturales, cuando, en realidad, el nacimiento del habeas corpus -origen de los derechos humanos- data de 1679, Inglaterra.

Sin embargo, otros antecedentes no son tan remotos: los podemos encontrar en la Francia revolucionaria de 1789, en la Constitución de Cádiz de 1812. Si, con todo, quedasen inquietudes, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 terminó de instalar estos derechos en la conciencia de un planeta que aún se dolía de la máxima devastación de su historia, y dicha Declaración tuvo muy poco de marxista o de neo-marxista. Al contrario, brota desde principios políticos liberales. Huelga recordar, que mientras dichas conquistas se extendían por Occidente, en la Rusia Soviética cientos de miles de presos de conciencia yacían moribundos en campos de trabajo forzados y que la mayoría sucumbió al frío y la tortura, ni que hablar de la China de Mao.

Por otro lado, mayo del 68, con su apotegma “la imaginación al poder”, constituyó un desafío generacional a las clases dirigentes de un mundo al borde de la destrucción atómica, debido al desentendimiento entre capitalistas y comunistas. Es ese desentendimiento el que motivó este movimiento, y no la adhesión juvenil a ninguna de sus partes. Se trató de un grito bastante anárquico es verdad, fue el grito de libertad de una juventud que quería acceder a la educación y que clamaba por la paz mundial. La verdad, no me imagino banderas rojas flameando en Woodstock, ni a los jóvenes de la primavera de Praga reivindicando el sovietismo, ni siquiera adecuándolo a nuevas circunstancias históricas.

Muchos temas se me quedan en el tintero, pero la falacia principal en el pensamiento de Agustín Laje es asociar los Derechos Humanos a una reconversión de la izquierda en la década en 1960. La historia de estos derechos, junto con los civiles, los políticos (pensemos en las sufragistas finiseculares de Estados Unidos), y los sociales (el desarrollo de la social democracia y el estado de bienestar) se explica en el avance paulatino de la filosofía política occidental en defensa de la persona humana, cuyos orígenes remontan a tiempos incluso anteriores al nacimiento de Karl Marx.

El hecho de que la izquierda haya levantado algunas banderas enarboladas por sectores políticos liberales y republicanos, no convierte los derechos conquistados por el hombre y la mujer, tras siglos de luchas sociales, en una conspiración comunista de laboratorio. Dichos derechos están en evolución permanente, por eso hoy comienzan a alcanzar a los colectivos LGTBI, a quienes la legislación debe ofrecerles el mismo tratamiento legal que al resto de ciudadanos.

Para eso, hace 240 años, los franceses instituyeron la igualdad; para eso Maquiavelo, hace 500, separó la política del dogma religioso. La intimidad, que refiere Laje, debería practicarse al interior de las iglesias, pero parece que dos milenios no han sido suficiente para que sus sectores más ultramontanos terminen de comprender que su reino no es de este mundo.



(*) Historiador. Docente en Universidad de Lima y PUCP.