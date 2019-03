La elección del nuevo Gabinete Ministerial, presidido por Salvador del Solar, quien vuelve por la puerta grande después de renunciar al Ministerio de Cultura, ha suscitado diversas reacciones. Recurrimos al psicólogo social Ricardo Cuenca para analizar su designación y la de sus compañeros en el Consejo de Ministros.

¿Cómo ve la conformación de este nuevo gabinete? ¿Tenemos razones para sentirnos optimistas?

Yo creo que sí. En general, este gabinete es bastante diferente al anterior. Creo que hay una enorme ventaja en imaginarse siempre que es posible tener un gabinete paritario, sin que se renuncie a la meritocracia. Quienes pensaban que la meritocracia está por encima de la paridad, estaban equivocados, porque ahora vemos a nueve distinguidas profesionales que están asumiendo el manejo de las carteras.

¿Y la elección del premier Del Solar? ¿Cómo influye en el gobierno de Vizcarra?

Respecto al premier Del Solar, yo creo que es un cambio de eje en la manera como quiere presentar el gabinete frente a la sociedad y frente al país el presidente Vizcarra. Creo que la característica, desde mi punto de vista más saltante, es que la poca comunicación que tenía el gabinete de Villanueva se está transformando en una gran comunicación por parte del gabinete de Del Solar.

¿Se refiere a su mayor presencia mediática?

Sin duda. Mayor presencia mediática y creo que mejor relación con la comunicación y con lo que quiere comunicar. En ese sentido, las características de Del Solar son mucho más claras en cuanto a comunicación y transmisión de ideas. Y eso creo que es parte fundamental de hacer política también.

¿Ha sido el as bajo la manga de Vizcarra? Porque parece una elección muy estratégica.

Ha sido una elección muy acertada. Del Solar llega para beneficiar al gabinete en un momento en que Vizcarra estaba muy solo, sobre todo en el último tiempo. Te repito, su presencia aporta un cambio especialmente a nivel comunicacional, tanto para el gabinete como para el gobierno.

Y con respecto a los nuevos rostros, ¿qué opinión le merecen?

Yo creo que los nuevos rostros, en esta idea de refrescar el gabinete, están combinando de manera acertada dos aspectos importantes: el conocimiento técnico y el oficio político.

¿Puede explicarme eso?

Claro. De un lado, no hay que olvidar que un gabinete no es un directorio de una empresa, sino que es una instancia política. Y así como creo que el ministro Del Solar va a tener que usar todas sus herramientas comunicacionales para poder hacer la mejor política posible, vemos entre las caras nuevas al congresista (Carlos ) Bruce y a la congresista (Gloria) Montenegro, que van a poder darle algún tipo de soporte político para acompañar, no solo a Del Solar, sino también al presidente.

¿Y en el aspecto técnico?

Bueno, el congresista Bruce ya ha tenido una larga experiencia en el Ministerio de Vivienda y la congresista Montenegro es una persona muy comprometida con las políticas de igualdad de género. Ambos representan esa combinación de conocimiento técnico y manejo político del que te hablo.

Pero hay otros nombres menos conocidos y también otros regresos, quizá no tan populares como el de Bruce.

Claro, entre las caras nuevas tenemos a personas con muchísima experiencia en el sector. Yo quiero resaltar en particular a la ministra (Paola) Bustamante, que hizo un gran trabajo en el Midis y que ahora retorna. También la ministra (Ulla) Holmquist, que tiene una larguísima experiencia en temas de cultura, y primera vez que una arqueóloga, además, tiene un espacio en el Ministerio de Cultura y creo que eso es importante. Y finalmente el sector Educación, que conozco más de cerca. La ministra (Flor) Pablo tiene una gran experiencia y un gran compromiso, va a poder seguir lo que se estuvo haciendo bien y retomar con más fuerza lo que se dejó, justamente por su conocimiento del sector.

El hecho de que se hayan integrado siete nuevos ministros y que continúen once, ¿a qué responde?

Es lo que te decía, se busca asegurar la continuidad, pero refrescando ciertas carteras. Por ejemplo, se cambia a Fabiola Muñoz del Ministerio del Ambiente al de Agricultura, porque ella tiene conocimientos en ese sector, y la reemplaza Lucía Ruiz, que era su viceministra. Como veo este gabinete, se han hecho los cambios y se han mantenido ministros de manera equilibrada.

Equilibrada en muchos aspectos: nueve ministros y nueve ministras.

Así es. Y yo celebro este gabinete con paridad. Como te decía al inicio, es posible tener un gabinete paritario sin que se renuncie a la meritocracia, porque todas las ministras tienen una probada trayectoria. Es la segunda vez que tenemos un gabinete paritario, anteriormente había ocurrido durante el gobierno de Ollanta Humala.

¿Ve con optimismo a este gabinete? ¿Qué carteras la tendrán más difícil?

Sí, yo soy muy optimista. Y creo, como siempre lo he dicho, que los ministerios sociales son los más importantes. Justicia, Salud, Educación, Desarrollo e Inclusión Social, tienen un arduo trabajo por hacer. Es hora de romper la idea de que crecimiento económico significa que crecemos como país. ❖