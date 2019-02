Ayuda en la frontera

La pugna Maduro-Guaidó se ha trasladado a la frontera con Colombia, donde se han empezado a acumular cajas con ayuda humanitaria. Los productos han sido proporcionados por USAID pero su reparto estaría en manos de la Cruz Roja Internacional. El problema es que Nicolás Maduro sigue rechazando toda ayuda.

La Cruz Roja no está muy animada a emprender la tarea que se le quiere asignar. Sin un acuerdo previo con un sector de los militares venezolanos, es probable que las cajas simplemente no puedan ingresar al país. No es la primera vez que se intenta mitigar el hambre y la falta de medicina bajo el chavismo.

El rechazo de Maduro a toda ayuda humanitaria es parte de negativa a reconocer la situación terminal en la que ha colocado a los venezolanos. Además controlar a una población agostada por la necesidad parecía mucho más fácil, al menos hasta hace poco. De allí que haya proscrito el alivio internacional a la miseria como una intromisión.

Las iniciativas de ayuda humanitaria a Venezuela vienen de tiempo atrás. En un inicio fueron la reacción natural a los problemas del país, pero el tema se vio rápidamente politizado. Mientras tanto los remates de petróleo y las ayudas financieras no lograron poner pan y remedios sobre las mesas de los venezolanos.

Hoy la ayuda humanitaria es también parte de una estrategia para acercar a los militares de Venezuela a la realidad que Maduro y sus allegados ocultan. Estos repartos por sí solos no van a resolver la hoy irrescatable crisis económica, pero pueden inclinar las cosas en el pulseo político en marcha.

En cierto modo el asunto de la ayuda traslada el foco de atención a la frontera con Colombia, que es precisamente por donde está pasando la sangría de emigrantes venezolanos, los cuales ya están recibiendo ayuda de organizaciones internacionales. Es cómico que Maduro diga que esos millones han salido por engaños, sin definir cuáles son.

Los venezolanos acogotados por la pobreza se deben estar preguntando cada día más por qué el régimen de Maduro no quiere que reciban la ayuda disponible. Quizás porque sueña con decretar uno de esos “períodos especiales” que le permita pasar a la represión sin retorno que consolidó a otras dictaduras en la historia.