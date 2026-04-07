Cuando los celos y la inseguridad personal se juntan: una obra maestra de Arthur Schnitzler

Marzo acaba de pasar y, extrañamente, pasó sin pena ni gloria el aniversario 100 de una de las novelas cortas más importantes del siglo XX. Publicada por entregas en la revista Die Dame entre diciembre de 1925 y marzo de 1926 (año en que terminó publicándose en formato de libro), 'Relato soñado' (Acantilado) del escritor austriaco Arthur Schnitzler sigue manteniendo frescura y una vigencia aterradora a razón de su argumento, en donde la inventiva de la especulación es encendida por el fuego de los celos en la pareja.

'Relato soñado' es una novela, la cual puede hallarse en librerías y en plataformas, que exhibe una fortísima influencia del psicoanálisis de Freud, quien fue, a la vez, un admirador de la obra del escritor cuyos ejes temáticos eran el erotismo y el Tánatos (la muerte). Esta obra maestra circuló en el periodo de entreguerras en Viena (1918-1938) y significó un golpe duro para la alta sociedad vienesa al exponer la fragilidad humana mediante temas como la infidelidad y los deseos sexuales reprimidos. La alta sociedad vienesa era muy conservadora, pero a la vez una fuente rica en manifestaciones culturales. Los tópicos de Schnitzler, que del mismo modo desarrolló en calidad de dramaturgo, eran motivo de discusión, pero en voz baja hasta que apareció esta novela que rompió el cristal.

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"Relato soñado". Imagen: Difusión.

El estilo del escritor exhibe una peculiaridad: la escritura es tersa, pero a la vez densa. La historia es lineal y su fuerza radica en los silencios. En los silencios, Schnitzler es un maestro; el silencio es el paso previo a la explosión interna de su protagonista, el joven médico Fridolin, casado con Albertine, con quien tiene una hija. Es una familia con dinero y admirada por su atractivo. Es una familia que lo único que proyecta es felicidad. Todos quieren ser como ellos. Pero algo falla, lo que exhiben no se ajusta a la realidad.

Fridolin y Albertine, siguiendo la costumbre vienesa de los carnavales pese a la crisis económica y política, entran en crisis cuando Albertine le confiesa a su esposo que tuvo un sueño erótico con un hombre que no era él (un soldado danés que llegó a ver). Fridolin no lo puede creer; por ello, necesita reafirmarse como hombre. Entonces, sale a la caza de todas las aventuras posibles para compensar acaso su disminución vital. Schnitzler explota las sensaciones de Fridolin por medio de la violencia interna, que como tal está signada de preguntas.

Nicole Kidman y Tom Cruise en "Ojos bien cerrados". Imagen: Difusión.

Lo que consigue Schnitzler es llevar al lector a la especulación. Fridolin deambula y es partícipe de experiencias nocturnas, a saber, la fiesta secreta a la que asiste y en la que está a punto de morir a no ser por una mujer que lo salva. ¿Realmente ocurrió lo que le pasó a Fridolin? He ahí el sentido del título de la novela: relato soñado. Toda la novela está bajo la coraza atmosférica de la ambigüedad.

'Relato soñado' fue, durante mucho tiempo, una novela caleta. Solo para (inevitables) lectores eclécticos hasta que Stanley Kubrick la adaptó para el cine. 'Eyes Wide Shut'/'Ojos bien cerrados' se estrenó en julio de 1999. Kubrick falleció en enero de ese año, cuatro días después de la proyección privada a los ejecutivos de la Warner Bros. Fue protagonizada por el entonces matrimonio conformado por Nicole Kidman y Tom Cruise. Muchos llegamos a 'Relato soñado' a razón de esta obra maestra de Kubrick. Esta es una lectura que vale la pena.