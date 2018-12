Incendio en galería comercial de Mesa Redonda fue controlado - 10 minutos Edición Tarde

Temas del día:

Cercado de Lima: Un incendio se reportó a las 9:31 a.m en una de las galerías de Mesa Redonda. Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y seis unidades de bomberos llegaron a la cuadra seis del jirón Cuzco para sofocar el incendio y ayudar con la evacuación de la zona. Se presume que un cortocircuito haya sido la causa del siniestro. Por otro lado, las autoridades informaron que no se ha reportado ningún herido.

Cusco: Una tonelada de pirotécnicos valorizado en S/.16 mil fueron encontrados en la casa de una anciana, ella señala que alquiló una de las habitaciones a un sujeto, que sería el posible dueño de la mercancía y cuya identidad desconoce.

La abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, opinó sobre la solicitud de comparecencia restringida en su contra y de otros seis abogados, presentada por el fiscal José Domingo Pérez. “El señor fiscal no puede investigar a los abogados (…) este fiscal no es competente para investigarnos, si supuestamente este fiscal es el agraviado, a quienes supuestamente los testigos han mentido, cómo va ser objetivo o imparcial y nos va investigar a nosotros”, precisó. Además, especificó que no confía en el juez Richard Concepción Carhuancho, quien observará el recurso este 28 de diciembre.

El presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverry, ordenó a la Oficialía Mayor registrar a las nuevas bancadas que lo soliciten, esto conforme al fallo del Tribunal Constitucional, que dejó sin efecto la Ley antitránsfuga. Esta medida proporcionará a los nuevos grupos parlamentarios personal, recurso y ambientes para trabajar.

Un nuevo caso de feminicidio se registró en San Juan de Lurigancho. La víctima identificada como Julia Asunción de 40 años fue acribillada en la puerta de su vivienda. Los familiares acusan al teniente en retiro Julio César Ganoza Riós, ex pareja y padre de los tres hijos de la víctima.

Brasil: Luiz Inacio Lula Da Silva podría salir en libertad por una medida cautelar dictada por la Corte Suprema de Brasil, la cual ordena la liberación de todos los presos condenados en segunda instancia hasta que las sentencias sean confirmadas por tribunales superiores.