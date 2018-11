Frente Amplio y Apra mueven sus fichas en Uruguay

En las últimas 24 horas, legisladores del Frente Amplio (FA) y el Apra han jugado al ajedrez político pero fuera del Perú. Para esta partida de alfiles y peones se fueron hasta Montevideo, la capital de Uruguay, y desde allí movieron sus piezas para evitar o defender el asilo político pedido por el expresidente peruano Alan García a la Embajada de Uruguay en Perú. Y al caer la noche del viernes 23 ambas delegaciones se fueron a descansar sin saber qué decidirá el gobierno uruguayo, que, ya aseguró, no tiene ninguna urgencia en tomar una decisión.

Algunas jugadas fueron comunes a ambos bandos. Por ejemplo: tanto los enviados del FA como los de Apra optaron por no pedir ninguna entrevista con el gobierno uruguayo. “No queremos presionar al Poder Ejecutivo uruguayo”, dijeron desde ambos lados a este corresponsal. Sin embargo, mientras los parlamentarios del FA se reunieron con legisladores oficialistas –del Frente Amplio uruguayo– y del principal partido de la oposición –el Partido Nacional–, los del Apra, a propósito, no solicitaron reuniones con ningún representante del FA uruguayo, la fuerza política que gobierna Uruguay desde 2005.

La partida de ajedrez político en suelo uruguayo tuvo otra particularidad: ambas delegaciones invocan la Convención de Caracas para defender o negar, en este caso, el asilo político de Alan García, citando diferentes artículos, claro.

“La Convención de Caracas, en su artículo 2 y el 4, señalan que no aplica el asilo político a quienes estén inmersos en situaciones de delitos comunes, investigados, procesados o sentenciados. El caso de Alan García no es el de alguien perseguido por sus ideas políticas, él está siendo investigado por corrupción. En principio, la Convención de Caracas –el marco que permite otorgar el asilo– no aplica. Entendemos que la historia del Estado uruguayo sea de conceder el asilo, pero el problema es el asilo a quién: a perseguidos políticos está bien, no a quienes están ante un hecho de delincuencia común”, insistió.

Además, Arana se mostró preocupado porque Uruguay ha suscrito el Acuerdo de Lima, que plantea la reunión de varios países para luchar contra la corrupción. En caso de otorgarle el asilo a García, dijo, Uruguay generaría “un grave problema”. “En principio, desconocería el estatuto de la Convención de Caracas y, en segundo lugar, convertiría en letra muerta la declaración de Lima en materia anticorrupción”, dijo.

La delegación del Frente Amplio está compuesta por el secretario general del partido, Jorge Aparcana Alfaro; los congresistas Wilbert Rosas y Humberto Morales; y el vicepresidente de la Comisión de Constitución del Congreso del Perú, Marco Arana.

Por su parte, Jorge del Castillo, legislador del Apra, también invocó la Convención de Caracas, pero para señalar la legitimidad del pedido de asilo. “Estamos ante hechos que califican para ello. Esto está contenido tanto en la Convención de Caracas (artículo 54) como en la Carta de Constitución del Perú, artículo 36. No está Alan García en ninguna de las causales de impedimento para el asilo. El Tratado dice que no procede cuando está inculpado, procesado, pero acá no hay ningún proceso, hay una investigación previa. Eso hay que distinguirlo nítidamente”, dijo.

Del Castillo, además, habló de “falta de imparcialidad” en la investigación judicial. “Detrás de las personas que tienen a su cargo la investigación judicial hay una mano del gobierno peruano. El gobierno uruguayo tiene que tomar sus decisiones con objetividad, como sabemos que lo hará, haciéndole honor a su tradición democrática”, agregó. Y he aquí otra coincidencia: ambas partes dijeron confiar en la buena fe del gobierno uruguayo y su imparcialidad en este entuerto, que podría tener derivaciones diplomáticas.

De hecho, el propio Arana advirtió respecto a las implicancias que podría acarrear autorizar el asilo político de García en territorio oriental. “Si eso ocurriera, sería una afrenta a la lucha que tenemos contra la corrupción en Perú, y nos llevaría a tener que admitir que sí hay persecución política en nuestro país, cuando no la hay. Y ahí el camino que se tendría que transitar es el de la ruptura de relaciones diplomáticas, retirar el embajador de Montevideo y romper las relaciones comerciales”, sostuvo.

Del Castillo no dejó pasar la oportunidad para contestarle a su colega, y tildó tal afirmación como una “irresponsabilidad”. “En América Latina funciona la figura del asilo. El gobierno de Perú tiene asilados de Bolivia, Ecuador y Venezuela, y no hemos roto relaciones con ellos. Arana es un enemigo mortal del Apra, su opinión está institucionalizada. Él es amigo de Maduro, de lo que pasa en Venezuela, allá él...

Para Del Castillo, sí hay una persecución política contra Alan García que comienza como una “animadversión” con motivos “ideológicos”, pero que, según él, no tienen sustento alguno. “¿Qué actos de corrupción le endilgan? Ninguno. ¿Odebrecht? No existen coimas, ese es el tema. Hace 20 días el Congreso de la República aprobó el informe final de una comisión investigadora sobre Lava Jato, y concluyeron que no había ningún indicio que vinculara a Alan García con eso. Tanto Odebrecht como Jorge Barata han dicho específicamente que García no ha aceptado jamás coimas, lo han dicho bajo juramento y si mienten pierden los beneficios de la delación premiada”, afirmó.

Ambas delegaciones partieron hoy, temprano, de regreso a Lima, mientras el gobierno uruguayo se toma su tiempo para decidir.

¿Y Vázquez? En Uruguay, tanto figuras de la fuerza política de gobierno como de la oposición han tomado el tema a la uruguaya: con suma cautela. Jorge Meroni, diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP, cuyo líder es José Mujica), perteneciente al Frente Amplio de Uruguay, recibió a sus pares del partido homónimo peruano. “Fue una buena reunión, ellos expusieron sus motivos, y presentaron una nota dirigida al Parlamento uruguayo y la Cancillería nuestra. Yo les informé que nos habíamos reunido ayer (jueves) con el canciller, donde (Rodolfo) Nin Novoa nos mostró todo el material que le envió el gobierno peruano. El gobierno uruguayo va a analizar toda la información y Nin elevará un informe al presidente de la República, que en definitiva es quien define si se le otorga el asilo o no”, sostuvo Meroni, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales de Diputados. Meroni cree que no corresponde el asilo, dado que no hay persecución política alguna.

Por su parte, Jorge Gandini, presidente de la Cámara de Representantes del Parlamento uruguayo (Partido Nacional, oposición), también recibió a la delegación del FA peruano.

“Si Perú es un país democráticas, con quien Uruguay mantiene relaciones diplomáticas, económicas y comerciales, y en ese país hay separación de poderes y el Poder Judicial de forma independiente ejerce la Justicia, y es un juez el que ha requerido la no salida del país por 180 días y las acusaciones contra García tienen que ver con delitos comunes, particularmente los incluidos en el Tratado de Lima vinculados a hechos de corrupción, no procede en ningún modo el instituto del asilo”, opinó Gandini.

El diputado Gandini agregó que le parecía bien que el gobierno uruguayo se tome su tiempo para escuchar todas las campanas, verificar la documentación recibida y así tomar la mejor decisión, y observó un punto no menor: “La decisión de Uruguay tiene que ser emitida a la luz del antecedente que pueda generar. Hay que tener mucho cuidado para que esto no abra el camino hacia situaciones similares que en la región están abundando, no solo con expresidentes, sino con quienes ocuparon cargos de relevancia en gobiernos de varios países. Uruguay tiene que pensar mucho su decisión porque puede generar antecedentes complicados hacia el futuro”, advirtió. ❧

la clave

estado de derecho. El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume Fortini, afirmó que nuestro país vive 25 años de democracia continua y seguimos avanzando en el proceso de consolidación del Estado de derecho.

Sanguinetti: Uruguay evalúa si se ha acreditado que hay persecución