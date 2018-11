Abogado delató citas en el Estudio Oré Guardia con falsos aportantes

Falsos aportantes a la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2011, investigados por lavado de activos por el fiscal José Domingo Pérez, fueron citados en el Estudio Oré Guardia por el abogado del staff de dicho bufete Edward García Navarro. García, a su vez, contrató a otros letrados para que acompañaran a los imputados para que formularan falsos testimonios ante el fiscal Pérez. Así lo manifestó en condición de testigo protegido uno de los abogados reclutados por Edward García.

El mismo testigo protegido dio fe de que los falsos aportantes, en las mismas instalaciones del Estudio Oré Guardia, fueron obligados a suscribir documentos sin permitírseles que los leyeran, pero en el que aceptaban falsamente haber donado dinero a Keiko Fujimori.

Además, el testigo protegido afirmó que Edward García le pagó por sus servicios, así como a los otros abogados, con dinero que le entregó en efectivo Jorge Yoshiyama Sasaki.

En el momento de los hechos, Edward García ejercía la defensa de Keiko Fujimori, como letrado del Estudio Ore Guardia. La actual abogada de la excandidata, Giuliana Loza Ávalos, también perteneció al staff del Estudio Oré Guardia.

Debido a las declaraciones del testigo protegido, corroboradas por colaborador eficaz que participó como falso aportante en las citas convocadas por el abogado Edward García en el Estudio Oré Guardia, el fiscal Pérez allanó las instalaciones de dicho bufete en San Borja.

"Esta medida resulta desproporcionada e inconstitucional, ya que vulnera de manera palmaria el derecho al secreto profesional prescrito en el artículo 2, inciso 18 de nuestra Constitución", señaló en un comunicado el mencionado estudio.

Y se defendió: "No es práctica del Estudio Oré Guardia inducir a los testigos para que declaren falsamente. Por tanto, negamos rotundamente que en la documentación contable se haya hallado información que corrobore dicha afirmación".

Sin embargo, La República tuvo acceso a las manifestaciones que ofreció un abogado como testigo protegido, y de un falso aportante como colaborador eficaz; testimonios que confirman que sí hubo manipulación de testigos para que digan mentiras al fiscal Pérez y así perjudicar la investigación sobre lavado de activos contra Keiko Fujimori y la cúpula del partido fujimorista.

El abogado dijo que quien lo convocó fue Edward García Navarro. Le pidió al testigo para que "asesorara" al falso aportante Erick Matto Monge. El testigo dijo que Matto debía declarar falsamente que sí había donado fondos a la campaña de Keiko Fujimori.

testigos digitados

"Estuvieron presentes en la reunión Edward García Navarro, Fernando Carreras Segura, Erick Matto Monge y Jorge Yoshiyama Sasaki. (...) Ahí conversaron sobre los términos de la declaración. Erick Matto ya tenía su versión establecida respecto a que sí había efectuado los aportes (...)", expresó el testigo protegido que estuvo presente en el encuentro en el Estudio Oré Guardia.

Efectivamente, el 23 de febrero, Erick Matto formuló su declaración, como consta en el acta respectiva cuya copia obtuvo La República. Matto mintió que sí había aportado, cuando no era verdad. El dinero se lo había dado Jorge Yoshiyama para que lo depositara como supuesto aportante.

En una segunda ocasión, esta vez lo llamó la abogada Giuliana Loza Ávalos –actual defensora de Keiko Fujimori y Mark Vito Villanella–, para que asistiera a José Somocurcio Ramírez. "El pago del honorario por esta diligencia también fue asumido por Jorge Yoshiyama y entregado por el doctor García en efectivo en las oficinas del Estudio Oré Guardia", explicó el testigo protegido. Luego la misma Loza le solicitó al abogado Carreras que "asesorara" en sus declaraciones a otras tres presuntos falsos donantes de dinero a la campaña de Keiko Fujimori: Claudia Tagle Arróspide, Emilio Cillóniz Flores y Luis Olivares Poggi.

El propósito de Edward García, del Estudio Oré Guardia, era que los aportantes se aseguraran de que todos los falsos aportantes falsearan la verdad, según el testigo protegido: "Todos los testigos acompañados por Fernando Carreras y el abogado de su estudio, ya tenían su versión claramente establecida. Es decir, la versión de venir a este despacho fiscal (de Lavado de Activos) a reconocer haber efectuado un aporte (...)". Un aporte que no hicieron con su dinero sino con el que les dio Jorge Yoshiyama Sasaki.

Que las reuniones de los abogados con los falsos aportantes y con la presencia de Jorge Yoshiyama se produjo en la sede del Estudio Oré Guardia, lo corroboró un colaborador eficaz. Esta persona donó fraudulentamente dinero a la campaña del fujimorismo, y, asustada por la investigación del fiscal Pérez, recurrió a quien le había entregado el dinero: Jorge Yoshiyama. Este lo llevó al Estudio Oré Guardia donde lo adiestraron para que ofreciera falso testimonio.

a sola firma

"Edward García Navarro y Jorge Yoshiyama Sasaki me dijeron que debía manifestar que sí aporte y que por ningún motivo diga que no aporté, y que no me preocupara porque esta investigación se iba a archivar, insinuándome que tenían los artificios para lograr ese archivo, esto es que quede a nivel policial. Lo que me dijeron fue que más bien los que declaran que no habían aportado al partido se iban a quedar involucrados en el proceso", declaró el colaborador eficaz.

La madre de Erick Matto, Orosia Monge Camino, también falsa aportante, fue citada por el fiscal Pérez, por lo que fue llamada al Estudio Oré Guardia para que mintiera a la autoridad.

El colaborador eficaz relató: "Edward García Navarro (le indicó) (...) que dijera que sí aportó al partido. (...) Le dijo: 'Si le preguntan si el aporte fue en soles, dígales que fue en dólares y no en soles y que el monto podría deberse al tipo de cambio. Usted siga con el dicho de que sí fue el aporte en dólares, no en soles, en una cuenta recaudadora del banco Scotiabank'".

El Estudio Oré Guardia ha dicho en un comunicado que nunca manipula testigos, pero este testimonio demostraría lo contrario.

El colaborador eficaz también identificó a la abogada Mariana Gamero Calero para que lo acompañase a declarar a la fiscalía. "Me indicaron que quien me iba a acompañar a mi declaración era también la abogada Lorena Mariana Gamero Calero, y quedamos con Edward García Navarro que el día de la manifestación esté media hora antes en el estudio jurídico de San Borja ubicado en la Calle Dalton 229, a fin de encontrarme con dicha abogada en el estudio jurídico (Oré Guardia) y dirigirnos juntos a la diligencia (...) lo que en efecto se dio así", dijo.

En una reunión entre un falso aportante y Edward García en el Estudio Oré Guardia, el primero se negó a firmar: "García tenía un escrito redactado e hizo que mi hermano ponga su firma y su huella dactilar, mi hermano muy molesto le pidió unos minutos para leer dicho escrito. Y el doctor (García) le dijo de manera imperativa: 'Firma nada más, no tienes nada qué leer'", declaró el colaborador eficaz. Al cierre de edición, Edward García Navarro continuaba como abogado del staff del Estudio Oré Guardia.❧

los datos

vínculo. La abogada Danae Calderón Castro acompañó a Luis Mejía Lecca para convencer a falsos aportantes a dar falso testimonio ante fiscal José Domingo Pérez.

DEFENDIDOS. Los aportantes asistidos por los abogados son, entre otros, José Somocurcio Ramírez, Luis Olivares Poggi, Emilio Cillóniz Flores y Claudia Tagle Arróspide.

¿Quiénes son los abogados mencionados?

Edward García fue abogado de Keiko Fujimori para el caso Odebrecht hasta noviembre de 2017. Además se ha actuado como defensor de José Chlimper por el caso de la manipulación de audios para dañar al testigo Jesús Vásquez.

Fernando Carreras Segura ejerció la defensa del corrupto exministro del Interior general EP (r) José Villanueva Ruesta.

Julia Pacheco Garmendia, abogada del partido Fuerza Popular, durante el allanamiento a los locales de la organización fujimorista, en diciembre de 2017, solicitó que se colocara en el acta su desacuerdo a la incautación de tres fólderes. Uno de ellos guardaba recibos de tesorería del partido de Keiko Fujimori durante el 2011.

Además, defendió a Jaime Yoshiyama cuando allanaron su domicilio en octubre del 2018. Afirmó que su patrocinado jamás ha obstaculizado el trabajo del Ministerio Público. Que no era verdad que la esposa de Yoshiyama se hubiera llevado el CPU en su carro, como afirmó la Fiscalía, y que la tarjeta de Marcelo Odebrecht encontrada en la casa de su cliente no demostraba ningún tipo de relación con el brasileño.

